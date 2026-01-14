Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli

México
/ 14 enero 2026
    Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
    Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli. VANGUARDIA/ARCHIVO

Erika Camila, niña de 3 años, fue localizada con vida tras el feminicidio de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli; continúa la búsqueda del agresor

El crimen ocurrió la tarde del martes 13 de enero en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán Izcalli. Familiares ingresaron al domicilio tras perder contacto con las víctimas y encontraron sin vida a Teresa de Jesús, de 52 años, y a su hija Cindy, de 25, ambas con claros signos de violencia.

En la escena también fue localizado un niño de seis años, quien se encontraba encerrado en el baño y llorando, lo que evidenció la gravedad de los hechos y el nivel de violencia ejercido dentro del inmueble. El menor fue resguardado de inmediato por familiares.

Tras el hallazgo, se confirmó que Erika Camila, hija de Cindy, no se encontraba en el lugar, por lo que autoridades y familiares activaron de inmediato un operativo de búsqueda ante el riesgo inminente para la menor.

PADRE DE LA MENOR, PRINCIPAL SOSPECHOSO

Desde las primeras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó como principal sospechoso al padre de la menor, Antonio “N”, quien presuntamente huyó del domicilio llevándose a Erika Camila y diversos documentos personales.

Durante varias horas, corporaciones estatales y federales desplegaron recorridos en distintos municipios del Valle de México ante el temor de que la niña pudiera ser trasladada fuera de la entidad. La colaboración ciudadana fue clave en la difusión de información.

Vecinos y familiares compartieron imágenes y datos de la menor en redes sociales, mientras exigían acciones inmediatas para su localización y justicia para las víctimas del feminicidio.

ERIKA CAMILA ES LOCALIZADA CON VIDA

La madrugada del miércoles, la Fiscalía confirmó que Erika Camila fue localizada con vida en un predio del municipio de Tultepec. La menor fue resguardada por personal especializado y sometida a una valoración médica y psicológica.

De acuerdo con las autoridades, la niña se encuentra fuera de peligro y recibe atención integral, mientras se determina su situación legal y el esquema de protección que se le brindará en adelante.

Pese a este avance, el presunto agresor continúa prófugo, por lo que las investigaciones siguen abiertas tanto por el doble feminicidio como por la sustracción de la menor. La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a su captura.

INDIGNACION SOCIAL Y LLAMADO A LA JUSTICIA

El caso ha generado consternación e indignación entre la comunidad, al tratarse de un crimen de extrema violencia que involucra a mujeres y a una menor de edad. Organizaciones y ciudadanos han exigido respuestas contundentes.

Este hecho reavivó el debate sobre la violencia familiar, la protección a mujeres y niñas, y la eficacia de los mecanismos de prevención en el Estado de México, una entidad con Alerta de Violencia de Género vigente.

DATOS CURIOSOS Y CLAVE DEL CASO

· La menor tiene 3 años de edad

· Fue localizada en el municipio de Tultepec

· El crimen ocurrió en Cuautitlán Izcalli

· El principal sospechoso sigue prófugo

La localización con vida de Erika Camila representa un alivio en medio de una tragedia marcada por el doble feminicidio de su madre y abuela. Sin embargo, el caso sigue abierto y la exigencia social es clara: justicia para las víctimas y castigo para el responsable.

Temas


Feminicidios

Localizaciones


Edomex
Cuautitlán Izcalli

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

