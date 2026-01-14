Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi

    Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi
    Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

La señal deportiva inicia un proceso de recorte de personal y dejará de operar como marca independiente en el país, mientras Izzi concentrará la transmisión de sus contenidos

La señal de Sky Sports México atraviesa un proceso que marca su salida del mercado nacional como marca independiente.

En medio de una reestructura profunda dentro de Grupo Televisa, la operación deportiva de Sky ha iniciado recortes de personal y su contenido será absorbido de forma gradual por Izzi, compañía que concentrará la oferta de televisión de paga y servicios de conectividad del grupo en México.

De acuerdo con información confirmada por distintos reportes del sector, el ajuste contempla una reducción significativa de personal en áreas operativas, administrativas y de producción, como parte del proceso de integración entre Sky e Izzi.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Quiñones firma hattrick y guía goleada 5-0 del Al-Qadisiyah en Arabia Saudita

La medida responde a la eliminación de duplicidades, el control de costos y la adaptación a un mercado cada vez más presionado por las plataformas de streaming y el cambio en los hábitos de consumo de contenidos deportivos.

Desde 2024, Televisa concretó la adquisición total de Sky México, paso clave para acelerar la fusión operativa entre ambas empresas.

A partir de entonces, los canales de Sky Sports comenzaron a incorporarse a la parrilla de Izzi, anticipando el escenario actual: la desaparición progresiva de la marca Sky Sports México y la centralización de sus derechos, señales y producción bajo la estructura de Izzi.

Para los usuarios, este movimiento no implica la pérdida inmediata de contenidos deportivos.

Las ligas, competencias internacionales y eventos de alto perfil que históricamente formaron parte de Sky Sports continuarán disponibles, aunque ahora integrados en los paquetes y la plataforma comercial de Izzi.

La diferencia será principalmente de marca, operación técnica y distribución, más que de programación.

Aunque no se ha anunciado una fecha oficial para la desaparición total del nombre Sky Sports México, los recortes de personal, la integración de señales y la concentración de contenidos confirman que la marca está en su fase final, mientras Izzi se perfila como el único punto de acceso para los contenidos deportivos que durante años identificaron a Sky en el país.

