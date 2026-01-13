Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie

/ 13 enero 2026
    Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
    Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace FOTO: ARCHIVO

Los guionistas confirmaron en un documental que comenzaron a rodar la quinta temporada de Stranger Things antes de que el final estuviera completamente escrito

Lo que parecía ser una “carta de despedida” como agradecimiento a la lealtad de la audiencia de ‘Stranger Things’ terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica para los hermanos Duffer, luego de que fans detectaran que, en una escena del documental que muestra el detrás de cámaras de la serie, los escritores aparentemente estaban “usando” la herramienta ChatGPT.

A partir de esta imagen, los seguidores comenzaron a cuestionar el proceso de escritura de la serie, encontrando —según ellos— una posible explicación a ciertas decisiones narrativas y a episodios que no fueron bien recibidos.

De acuerdo con medios como NME, algunos fans incluso especulan que partes de la temporada pudieron haber sido escritas por la cineasta Leigh Janiak, exesposa de Ross Duffer, mientras que otros sugieren la participación de inteligencia artificial en el desarrollo de los guiones.

¿QUÉ PASÓ CON STRANGER THINGS?

Aunque se trata únicamente de rumores, estos han cobrado fuerza tras las propias declaraciones de los creadores, lo que ha generado debate y ha afectado la percepción de una serie que se mantuvo al aire durante nueve años y cinco temporadas, además de ser una de las primeras grandes apuestas del streaming.

El documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’ se estrenó en Netflix apenas esta semana; sin embargo, en redes sociales se ha señalado un momento específico en el que se observan varias pestañas de ChatGPT abiertas en una computadora perteneciente a uno de los hermanos, Matt o Ross Duffer.

Además, los propios creadores confirmaron en el documental que comenzaron a rodar la quinta temporada antes de que el final estuviera completamente escrito, situación que reavivó el debate entre los fans sobre el desenlace, considerado divisivo por parte de la audiencia.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

LAS ‘PRUEBAS’ DE LOS FANS

En entrevistas detrás de cámaras, los creativos explicaron que los calendarios de producción obligaron a que los procesos de escritura y filmación se sobrepusieran, lo que significó que los primeros episodios —incluido el inicial— se grabaran mientras los guiones aún estaban en desarrollo.

Un fan escribió: “Ahora sabemos por qué el final se sintió diferente e incompleto”. Otro agregó: “Lo dije la semana pasada. La única manera de explicar el fracaso de la trama de la quinta temporada es que haya sido escrita con ChatGPT”. (Con información de Reforma)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

