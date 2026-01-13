Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie

Lo que parecía ser una “carta de despedida” como agradecimiento a la lealtad de la audiencia de ‘Stranger Things’ terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica para los hermanos Duffer, luego de que fans detectaran que, en una escena del documental que muestra el detrás de cámaras de la serie, los escritores aparentemente estaban “usando” la herramienta ChatGPT. A partir de esta imagen, los seguidores comenzaron a cuestionar el proceso de escritura de la serie, encontrando —según ellos— una posible explicación a ciertas decisiones narrativas y a episodios que no fueron bien recibidos. De acuerdo con medios como NME, algunos fans incluso especulan que partes de la temporada pudieron haber sido escritas por la cineasta Leigh Janiak, exesposa de Ross Duffer, mientras que otros sugieren la participación de inteligencia artificial en el desarrollo de los guiones.

¿QUÉ PASÓ CON STRANGER THINGS? Aunque se trata únicamente de rumores, estos han cobrado fuerza tras las propias declaraciones de los creadores, lo que ha generado debate y ha afectado la percepción de una serie que se mantuvo al aire durante nueve años y cinco temporadas, además de ser una de las primeras grandes apuestas del streaming. El documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’ se estrenó en Netflix apenas esta semana; sin embargo, en redes sociales se ha señalado un momento específico en el que se observan varias pestañas de ChatGPT abiertas en una computadora perteneciente a uno de los hermanos, Matt o Ross Duffer. Además, los propios creadores confirmaron en el documental que comenzaron a rodar la quinta temporada antes de que el final estuviera completamente escrito, situación que reavivó el debate entre los fans sobre el desenlace, considerado divisivo por parte de la audiencia.