¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina

Si algo caracteriza a la periodista de espectáculos mexicana Shanik Berman es su estilo imprudente, atrevido y confrontativo al momento de exponer información sobre celebridades. Así quedó demostrado durante el viaje que realizó a Argentina, donde decidió mostrar la habitación desde la cual cayó y murió el cantante británico Liam Payne en octubre de 2024. Berman se colocó entre las principales tendencias en redes sociales luego de publicar un video en el que afirma hospedarse en la habitación 310 del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el mismo lugar donde falleció el exintegrante de One Direction. El contenido, difundido principalmente en TikTok, generó una reacción inmediata entre usuarios que cuestionaron la intención del video y señalaron la forma poco empática en la que la conductora abordó el tema.

¿QUÉ HIZO SHANIK BERMAN? En el video, la periodista explicó que su estancia en dicha habitación fue una coincidencia. Según relató, viajó a Argentina por motivos laborales junto a su hija y solicitó una habitación con buena vista, sin conocer inicialmente el antecedente del lugar. Además de mostrar el balcón y la zona de la piscina, Berman también registró un memorial improvisado que seguidores del artista han colocado en el exterior del hotel, compuesto por flores, veladoras y fotografías.

La publicación acumula hasta el momento más de 843 mil vistas, más de 84 mil “me gusta” y 2 mil 212 comentarios, en su mayoría críticos. Entre los mensajes más recurrentes se leyeron frases como: “Te juro que ya no sé qué decirte”, “¿Por qué lo etiquetó?”, “Ella posando en la puerta” y “Shanik jamás decepciona con sus imprudencias”. Otros usuarios cuestionaron directamente la necesidad del contenido con comentarios como “¿Y cuál es la necesidad?” o “Shanik siempre la más random”. Algunos internautas consideraron que el video carecía de valor informativo y que se apoyaba únicamente en el impacto emocional del suceso. Para este sector, la grabación no aportó contexto nuevo y solo contribuyó a la viralización de una tragedia que aún resulta sensible para los seguidores del artista. Lo ocurrido en TikTok se replicó rápidamente en otras plataformas como Instagram, X y Facebook, donde continúa generando conversación sobre los límites y la empatía en la cobertura de tragedias.