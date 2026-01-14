Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa

    El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026. VANGUARDIA

La Conavi impulsa el programa Viviendas para el Bienestar, que contempla subsidios y financiamiento para comprar una casa

El programa Viviendas para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México orientada a facilitar el acceso a una vivienda a personas que no cuentan con seguridad social ni con un inmueble propio. Para 2026, el esquema contempla distintas modalidades de apoyo, que incluyen subsidios parciales, financiamiento con condiciones preferenciales y apoyo para la autoproducción de vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha informado que el programa está enfocado principalmente en familias de bajos ingresos que no son derechohabientes de instituciones de vivienda vinculadas a la seguridad social.

ESTOS SON LOS APOYOS QUE OFRECE LA CONAVI

De acuerdo con la información difundida por Conavi, el tipo de apoyo otorgado varía según el diagnóstico de cada familia y las condiciones específicas de la región donde se desarrolla el programa. Entre las modalidades contempladas se encuentran:

- Subsidios parciales para la adquisición de una vivienda.

- Financiamiento con condiciones preferenciales.

- Apoyo para la autoproducción o ampliación de vivienda en terreno propio.

- Acompañamiento técnico para la construcción, siempre que el predio cumpla con los criterios establecidos.

La asignación del apoyo depende de factores como la disponibilidad de suelo, el presupuesto autorizado y las características de la zona.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ALGUNO DE LOS APOYOS DE LA CONAVI

Conavi ha señalado que los esquemas de Vivienda del Bienestar están dirigidos a personas que cumplen con las siguientes condiciones generales:

- No ser derechohabientes de Infonavit, FOVISSSTE u otros sistemas similares.

- No contar con una vivienda propia.

- Tener ingresos familiares bajos.

- Requerir apoyo para adquirir, construir o ampliar una vivienda.

En algunos casos, el proceso incluye visitas domiciliarias o evaluaciones socioeconómicas para verificar la información proporcionada durante el registro.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN VIVIENDA DEL BIENESTAR

De acuerdo con los lineamientos generales difundidos por Conavi, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de edad.

- No ser propietarias de una vivienda.

- No contar con un crédito vigente de Infonavit, FOVISSSTE u otra institución similar.

- Presentar identificación oficial.

- Contar con CURP.

- Presentar comprobante de domicilio.

- Acreditar ingresos familiares bajos.

Las autoridades pueden solicitar documentación adicional dependiendo del tipo de apoyo y de la convocatoria vigente.

Las autoridades federales han indicado que las convocatorias del programa Vivienda del Bienestar se publican por etapas, de acuerdo con la planeación anual y las regiones prioritarias definidas por la Secretaría de Bienestar.

El registro se realiza generalmente de manera presencial, a través de módulos instalados en los municipios participantes. Conavi ha reiterado que:

- No existen inscripciones en línea abiertas de forma permanente.

- Todos los trámites deben realizarse únicamente a través de canales oficiales del gobierno federal.

- Ningún servidor público o gestor externo puede garantizar el acceso al programa fuera de los procesos establecidos.

REGISTRO Y CONVOCATORIAS PARA 2026

Las fechas, requisitos específicos y tipos de apoyo disponibles para 2026 dependen de la publicación de cada convocatoria y de la asignación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal.

CONAVI DESTACA AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

El titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, informó que actualmente existen 86 mil viviendas en proceso dentro de los programas a cargo de la Conavi.

De ese total 49 mil 339 viviendas, ubicadas en 133 predios, ya se encuentran en etapa de obra; 33 mil 158 viviendas, en 81 predios, están en trabajos preliminares, y 3 mil 503 viviendas, en 13 predios, se encuentran en proceso de contratación y elaboración de proyecto.

Chávez Contreras recordó que del total de viviendas en desarrollo, el 20 por ciento, equivalente a 17 mil 200 viviendas, estarán destinadas al esquema de renta para jóvenes.

Para la asignación de las viviendas, Conavi informó que durante 2025 se llevaron a cabo 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades del país. Estos mecanismos forman parte del proceso de selección de beneficiarios y buscan garantizar la participación comunitaria y la transparencia en la asignación de los apoyos habitacionales.

Las autoridades federales señalaron que estos procedimientos continuarán en 2026 conforme se publiquen nuevas convocatorias y avancen los proyectos de vivienda contemplados en el programa.

