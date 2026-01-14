Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa

El programa Viviendas para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México orientada a facilitar el acceso a una vivienda a personas que no cuentan con seguridad social ni con un inmueble propio. Para 2026, el esquema contempla distintas modalidades de apoyo, que incluyen subsidios parciales, financiamiento con condiciones preferenciales y apoyo para la autoproducción de vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha informado que el programa está enfocado principalmente en familias de bajos ingresos que no son derechohabientes de instituciones de vivienda vinculadas a la seguridad social.

ESTOS SON LOS APOYOS QUE OFRECE LA CONAVI

De acuerdo con la información difundida por Conavi, el tipo de apoyo otorgado varía según el diagnóstico de cada familia y las condiciones específicas de la región donde se desarrolla el programa. Entre las modalidades contempladas se encuentran:

- Subsidios parciales para la adquisición de una vivienda.

- Financiamiento con condiciones preferenciales.

- Apoyo para la autoproducción o ampliación de vivienda en terreno propio.

- Acompañamiento técnico para la construcción, siempre que el predio cumpla con los criterios establecidos.

La asignación del apoyo depende de factores como la disponibilidad de suelo, el presupuesto autorizado y las características de la zona.