Jugadores de Saraperos mandan mensaje de aliento que ilusiona a la afición

”Los veo súper bien, para ser el primer día, me sorprendieron, por los batazos, la verdad creí que iban a venir un poquito fuera de ritmo, pero no, me callaron la boca. Claro que sí, porque la directiva, hizo su tremendo trabajo, trayendo jugadores con mucho talento, creo que es un problema bueno que voy a tener, como lo dije, no me importa mucho el apellido, sino lo que jueguen, Tengo un problema bueno, tengo un equipo completo, con el favor de Dios, vamos a tener un buen equipo”, fue lo que respondió el profe, al ser cuestionado sobre cómo ve a su equipo.

Así mismo, el entrenador, mando un mensaje, de afición, pidiendo su apoyo en todo momento, sobre todo en las malas, que es cuando más lo necesitan.

”Que nos apoyen en las buenas y en las malas, más en las malas, porque en las buenas está todo mundo, y así al final de la temporada lograremos levantar el trofeo”, dijo el profe Alfredo.