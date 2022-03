La Concacaf sigue sin clasificados para Catar 2022

En el caso de Canadá, necesitan apenas un punto para clasificar al Mundial de Catar 2022 de manera directa, pues si alcanza las 26 unidades, Costa Rica, que es cuarto y en sitio de repechaje con 19 puntos, no los podría alcanzar matemáticamente. Los siguientes retos de los norteamericanos son ante Jamaica y cierran contra Panamá.

El Octagonal de la Concacaf está más vivo que nunca a falta de dos partidos para que culmine, y es que todavía no hay ningún equipo clasificado a Catar 2022, por lo que México buscará asegurar, como mínimo, el repechaje en el siguiente partido ante Honduras.

La selección de Honduras se enfrentará a México con un equipo ‘B’, pero “no va a entregar el duelo” a pesar que no tiene posibilidades de asistir a la Copa del Mundo Catar 2022, indicó el secretario de la Federación Nacional de Futbol de Honduras, José Ernesto Mejía.

“Honduras jugará con equipo ‘B’, pero vamos a tratar de sacar los 3 puntos para cerrar con dignidad, para al menos evitar el último lugar, una posición impensada (...) definitivamente, Honduras no va a entregar el partido, como no lo hizo ayer tampoco, dejando a Panamá al borde de la eliminación, incluso, del repechaje. Y es que ganarle a México siempre es un aliciente y una motivación muy grande para nuestros futbolistas.

“El hecho que Honduras en este momento pase por una crisis, o por una renovación de plantel, no significa que los jugadores no se vayan a morir en la cancha. México es México, independientemente de que ayer haya fallado goles, o no esté en el primer lugar, como acostumbra. México es una potencia en el área”, señaló, recordando que el duelo será a puerta cerrada por el castigo que purga el Estadio Olímpico Metropilitano.