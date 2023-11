¡La NFL sigue sorprendiendo a sus fans! Ahora, con un inédito ‘Black Friday’ entre Dolphins y Jets

Por primera vez en 63 años, habrá acción en la parrilla un viernes y serán los Jets de New York quienes protagonicen el partido en conjunto con los Dolphins de Miami.

Desde la temporada de 1960, no se veía un partido como este, cuando los Cowboys de Dallas perdieron ante los Eagles de Filadelfia en condición de local. Después de ese día, la NFL decidió ceder los viernes y sábados a los partidos de futbol americano colegial, es decir, de las preparatorias y universidades.

Con esta acción, los aficionados del deporte del emparrillado, podrán disfrutar de un fin de semana -casi- redondo, pues hoy se vivieron los enfrentamientos de los Lions vs Packers (22-29), Cowboys vs Washington (45-10) y Seahawks vs 49ers.