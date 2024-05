Leclerc se hace respetar en su casa y gana el Gran Premio de Mónaco, Verstappen y Checo no tuvieron su mejor día

Los mexicanos tuvieron que levantarse temprano para presenciar este Gran Premio de la Fórmula 1, y los que lo hicieron no quedaron nada decepcionados tras el buen desempeño de la carrera, sin embargo, no todo fue bueno, ya que, hubo un aparatoso accidente.

Charles dominó la carrera de inicio a fin, logrando esfumar la frase, “nadie es profeta en su tierra”, y consiguió su tan ansiada victoria en el principado.

”Es una carrera tan difícil. Haber empezado en pole dos veces y no haber llegado hasta aquí hace que signifique aún más. Es la carrera que me hizo soñar con ser piloto de F1. Las emociones me embargaban y estaba pensando en mi padre (fallecido en 2017) más de lo que era posible mientras pilotaba. Él lo dio todo para que llegara a la F1. Era un sueño conjunto que compitiera aquí y que ganara”, declaró Leclerc al finalizar la carrera.

Por su parte el australiano, Oscar Piastri conquistó su cuarto podio en esta temporada, al ser segundo lugar, gracias a que su monoplaza aguante las difíciles curvas de la competición.

El actual campeón de la F1, el neerlandés Max Verstappen, quien partió de la línea de meta como sexto, no pudo avanzar posiciones y terminó la carrera en el mismo lugar, quedándose sin subirse al podio, algo que no pasaba desde el GP de Australia.

ASÍ QUEDARON LOS RESULTADOS DEL GP DE MÓNACO

1º C. Leclerc (D) Ferrari 78/78

2º O. Piastri (D) McLaren + 7”152

3º Carlos Sainz (D) Ferrari + 7”585

4º L. Norris (D) McLaren + 8”650

5º G. Russell (M) Mercedes + 13”309

6º M. Verstappen (D) Red Bull + 13”853

7º L. Hamilton (D) Mercedes + 14”908

8º Y. Tsunoda (D) RB + 1 vuelta

9º A. Albon (D) Williams + 1 vuelta

10º P. Gasly (M) Alpine + 1 vuelta

11º Fernando Alonso (M) Aston Martin + 2 vueltas

12º D. Ricciardo (D) RB + 2 vueltas

13º V. Bottas (D) Stake + 2 vueltas

14º L. Stroll (B) Aston Martin + 2 vueltas

15º L. Sargeant (M) Williams + 2 vueltas

16º G. Zhou (B) Stake + 2 vueltas

17º E. Ocon (D) Alpine Retirado

18º N. Hulkenberg (M) Haas Retirado

19º S. Pérez (D) Red Bull Retirado

20º K. Magnussen (D) Haas Retirado

MBAPPÉ ES EL ENCARGADO DE ONDEAR LA BANDERA

El exitoso jugador francés, Kylian Mbappé, quien está próximo a llegar al Real Madrid, de acuerdo a la prensa española, asistió al GP de la Fórmula 1, donde fue el encargado de ondear la bandera a cuadros para marcar el fin de la carrera y la victoria de Leclerc.