¡Sin prisa!: Carlos Sainz evalúa opciones para próxima temporada tras brillar en Mónaco

Mientras tanto, Sauber ha presentado una oferta importante, Red Bull aún no ha confirmado el futuro de Sergio Pérez y Williams podría unir a Sainz con Alex Albon . Sin embargo, Sainz se muestra paciente en medio de la incertidumbre.

TE PUEDE INTERESAR: La Nave Verde no aterrizó en el primer lugar; Monterrey se lleva la serie en casa

“Tienen los rumores y todo, pero no se preocupen, no dejaré que nada se deslice” , aseguró Sainz antes del Gran Premio de Mónaco . “Pondré todas las opciones sobre la mesa y tomaré la decisión correcta” .

Sainz se encuentra en medio de una serie de rumores que lo vinculan con equipos como Sauber, Red Bull y Williams , especialmente con la posibilidad de que Lewis Hamilton se una a Ferrari . Aunque los rumores son abundantes, Sainz ha dejado claro que no se dejará llevar por las especulaciones y que tomará su tiempo para considerar todas las opciones disponibles.

“No he tomado una decisión aún y no sé dónde estaré compitiendo el próximo año. Tampoco he establecido una fecha límite”, dijo el piloto español. “Con una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera, quiero poner todas las cartas sobre la mesa y tomar la decisión correcta”.

A punto de cumplir 30 años en septiembre, Sainz reconoce que este podría ser su último cambio de escudería, lo que añade un mayor peso a su elección.

La sorpresa de que Ferrari no mantuviera a Sainz para la próxima temporada ha sido notoria para los seguidores de la Fórmula Uno, aunque la disponibilidad de Hamilton seguramente influyó en esa decisión.

Mientras tanto, en la pista, el compañero de Sainz, Charles Leclerc, busca recuperar su antigua forma después de recibir un contrato multianual con Ferrari el año pasado. Sin embargo, es Lando Norris de McLaren quien ha estado en boca de todos, con cuatro podios en las últimas cinco carreras, demostrando un rendimiento excepcional.