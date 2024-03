Lionel Messi confiesa no haber estado listo para salir del Barcelona

Lionel Messi confesó que no estaba listo para dejar al Barcelona y menos en la forma en qué ocurrió, algo que le costó trabajo en su proceso de adaptación.

El astro argentino, quien no pudo disputar la Fecha FIFA con Argentina por una lesión, concedió una entrevista con el podcast “Big Time”, misma donde dijo que su familia y él tuvieron que cambiar radicalmente su vida para poder dejar la costumbre de estar en tierra catalana.

“La verdad fue difícil el cambio al irme al PSG, porque yo no lo esperaba, estaba muy bien y pensaba seguir en Barcelona. No estaba preparado para irme, para este cambio, fue todo muy rápido. De un día para otro tuve que rehacer mi vida, cambiar a mi familia de lugar, mi mujer, mis hijos.

“Conocer un nuevo vestuario, otra nueva manera de jugar, otra liga, otro club. Fue difícil, un cambio que no buscábamos. Llevábamos toda la vida en Barcelona y disfrutábamos mucho de estar ahí. Fue un cambio el cuál no lo buscábamos y es difícil cuando uno no busca las cosas y por eso costó al principio”, señaló al evocar aquella situación que lo llevó a jugar en Francia con el PSG.