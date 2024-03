Lionel Messi confiesa que si no hubiera sido campeón del mundo, se hubiera retirado de la Selección Argentina

“¿Sueño para el futuro? Ya no tengo un sueño concreto a nivel deportivo. Tuve la suerte de ganarlo todo”.

“Si no se hubiesen dado las cosas como se dieron, seguramente hubiese dejado la Selección” , enfatizó sin pelos en la lengua.

MESSI SE SINCERA Y CONFIESA QUE ES UNA PERSONA SENSIBLE

En el marco del triunfo de Argentina 3-1 ante Costa Rica , donde el astro pampero no participó por recuperarse de una lesión, ante el podcast Big Time, el icónico diez habló con Riyadh Season de Arabia Saudita y dejó en claro que hubiese pasado.

Lionel Messi se sinceró y confesó que si no hubiera ganado el Mundial de Qatar 2022 , posiblemente se hubiera retirado definitivamente de la Selección Argentina .

Además, se animó a hablar de otros deportes y sorprendió con sus gustos: “¿Otros deportes que me gusten después del futbol? Tenis, pádel, basquet y fútbol americano. Estoy aprendiendo mucho sobre el fútbol americano y he llegado a entenderlo cada vez más y a disfrutarlo”.

En la misma entrevista, Messi abrió su corazón y se refirió puntualmente a los momentos emotivos de su vida, ya sea en lo familiar, como así también en lo deportivo. Y allí fue que destacó que “es difícil decir una cosa específica que me haga llorar, pero la verdad es que soy muy sensible. Me considero una persona con un gran corazón”.