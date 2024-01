Lions tiene la afición más leal, respaldada por un amor que no se acaba

Una derrota que seguramente dolió en el alma de un aficionado que sigue, de manera muy cercana, los pasos de Detroit desde 1995 (de hace casi 30 años) pero que no cambia en absoluto la pasión que nació cuando los vio actuar por primera vez en vivo y quedó impresionado con Barry Sanders, un jugador que se convirtió en leyenda, que pertenece al Salón de la Fama y que fue reconocido como uno de los 10 mejores corredores de la historia de la NFL o del linebacker Chris Spielman.

A pesar de que el sueño de verlos campeones se frustró a manos de los 49ers de San Francisco, Daniel está orgulloso y contento con el desempeño de los Lions esta temporada, ya que, a final de cuentas “llegaron muy muy lejos, a un partido del Super Bowl”.

El encuentro estuvo sumamente cerrado y perdieron al final. No obstante, esto no significa ni hace más “chiquita” la pasión y el amor que siente “si me aguante tantos años siendo fan de ellos, viéndolos en último lugar sin pasar a playoffs, este desempeño me da esperanzas de seguir siendo fan unos 30-40 años más, hasta que me muera”.