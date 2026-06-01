Lista definitiva para el Mundial 2026... Selección Mexicana con esencia de Chivas y América

Entre los nombres elegidos sobresale una realidad que no pasó desapercibida para la afición: la fuerte influencia de Chivas y América dentro del plantel. Mientras el Guadalajara se consolidó como la principal base de la Liga MX, las Águilas mantienen una presencia significativa gracias a varios jugadores que iniciaron su carrera en Coapa y hoy triunfan en el extranjero.

La espera terminó. La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que defenderán la camiseta nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una convocatoria que refleja la confianza de Javier Aguirre en la experiencia internacional, pero también en el talento formado dentro del futbol mexicano.

La lista final confirma además una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años. La mayoría de los convocados desarrolla actualmente su carrera fuera del país, una señal clara de que el cuerpo técnico apostó por futbolistas con experiencia internacional para afrontar el reto más importante del ciclo mundialista.

EL ADN AMERICANISTA SIGUE PRESENTE EN EL TRI

Guillermo Ochoa (Portero - AEL Limassol): El histórico guardameta surgido de las fuerzas básicas de Coapa jugará su sexta Copa del Mundo, manteniéndose como un referente absoluto.

Jorge Sánchez (Defensa - PAOK): Vivió una etapa importante en el club, consolidándose y ganando títulos antes de emprender su aventura en el fútbol europeo.

Edson Álvarez (Mediocampista/Defensa - Fenerbahçe): Uno de los canteranos más exitosos y queridos de los últimos años. El ‘Machín’ llega convertido en uno de los líderes y capitanes de este combinado nacional.

Álvaro Fidalgo (Mediocampista - Real Betis): El ‘Maguito’, naturalizado mexicano, se ganó un lugar en la convocatoria final tras convertirse en el motor de las Águilas del bicampeonato antes de su reciente regreso al fútbol de España.

Raúl Jiménez (Delantero - Fulham): Orgullosamente formado en Coapa, el ‘Lobo de Tepeji’ aporta la cuota de experiencia y jerarquía en la delantera mexicana.

Julián Quiñones (Delantero - Al-Qadisiyah): Aunque su paso por el club fue breve antes de partir a Arabia Saudita, fue pieza fundamental e inolvidable para la obtención del bicampeonato de la Liga MX.

Dato a destacar: Llama la atención que piezas clave del vestidor americanista actual que estuvieron en todo el proceso previo, como el arquero Luis Ángel Malagón y el delantero Henry Martín, terminaron quedando fuera del corte definitivo de los 26 seleccionados.

CHIVAS, BASE DE LA LIGA MX

Raúl ‘Tala’ Rangel: Se consolidó como el portero titular indiscutible de Chivas gracias a su imponente físico, excelente juego aéreo y reflejos felinos. Su madurez bajo los tres postes en momentos de alta presión le valió ser elegido como parte de la terna de guardametas para el Mundial.

Luis Romo: El motor de la experiencia en el mediocampo. Romo aporta esa dosis de jerarquía, recuperación de balón y distribución limpia que tanto le gusta al ‘Vasco’ Aguirre. Además, su plurifuncionalidad para incrustarse como tercer central si el partido lo requiere lo hace un elemento táctico invaluable.

Brian Gutiérrez: La gran apuesta joven en la zona de creación rojiblanca. Se ganó su llamado gracias a su desparpajo, visión de campo y capacidad para romper líneas con su conducción vertical, convirtiéndose en una opción fresca para revolucionar partidos en el medio sector.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado: Actualmente el jugador más talentoso y constante del Guadalajara. El ‘Piojo’ es puro desequilibrio, creatividad y sacrificio; puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas o como enganche, siendo uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico para generar peligro en ofensiva.

Armando ‘Hormiga’ González: La gran revelación de la cantera tapatía. Es un centrodelantero moderno, sumamente intuitivo dentro del área, con un excelente remate de primera intención y una presión alta incansable. Llega al torneo como una de las cartas fuertes de recambio para refrescar el ataque mexicano.

¿CÓMO QUEDÓ EL REPARTO TOTAL DE LA LIGA MX?

Detrás de la notable presencia rojiblanca, el resto de los convocados que militan en el fútbol mexicano quedó muy repartido, dejando en claro que la apuesta del ‘Vasco’ estuvo primordialmente en los “europeos” y el talento de exportación:

Chivas: 5 representantes.

Toluca: 2 representantes (Jesús Gallardo y Alexis Vega).

América: 1 representante (Israel Reyes).

Cruz Azul: 1 representante (Erick Lira).

Pumas: 1 representante (Guillermo Martínez).

Santos Laguna: 1 representante (Carlos Acevedo).

Tijuana (Xolos): 1 representante (Gilberto Mora).

El saldo final: De los 26 convocados, solo 12 juegan en la Liga MX y 14 lo hacen en el extranjero. Esto significa que Chivas no solo lidera el plano local, sino que individualmente es el club de todo el mundo que más futbolistas le aporta a México para el torneo.