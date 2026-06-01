Advierte Sheinbaum por ansiedad que provocan redes sociales a niños; lee encíclica del Papa León XIV

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su inquietud por el impacto que estas plataformas pueden generar en niñas, niños y adolescentes. Durante una de sus intervenciones públicas, señaló que el uso intensivo de redes sociales debe ser un tema de reflexión no solo para las autoridades, sino también para las familias mexicanas.

Las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, junto con sus beneficios en materia de comunicación e información, también han surgido preocupaciones relacionadas con sus efectos en la salud mental, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La mandataria hizo un llamado para que madres y padres de familia presten atención al tipo de contenido que consumen los menores de edad, al considerar que muchas de las dinámicas digitales actuales pueden influir de manera significativa en el bienestar emocional de los usuarios más jóvenes.

“Es un tema que debe discutirse desde los hogares”, planteó la presidenta al referirse al papel que tienen las familias en el acompañamiento digital de los menores.

LA ANSIEDAD Y LA DESINFORMACIÓN, ENTRE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Uno de los puntos centrales de las declaraciones fue la relación entre el uso constante de las plataformas digitales y el aumento de problemas emocionales en algunos sectores de la población infantil y adolescente.

De acuerdo con Sheinbaum, existen casos en los que niñas y niños desarrollan cuadros de ansiedad relacionados con la exposición permanente a redes sociales. La rapidez con la que circula la información, la presión por la aceptación digital y la interacción constante con contenidos pueden convertirse en factores que afectan el equilibrio emocional de algunos usuarios.

La presidenta también abordó el fenómeno de las fake news, destacando que las plataformas digitales funcionan mediante algoritmos que no necesariamente operan bajo criterios de neutralidad o imparcialidad. Según explicó, estos sistemas responden a intereses determinados por quienes controlan las herramientas tecnológicas.

Además, señaló que en muchas ocasiones las redes sociales son utilizadas para amplificar mensajes de confrontación o desinformación mediante el uso de cuentas automatizadas, comúnmente conocidas como bots.

“Muchas veces hay mensajes de odio y uso de bots que sirven al mejor postor”, sostuvo durante su exposición.

LOS ALGORITMOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CENTRO DEL DEBATE

Más allá del impacto emocional, Sheinbaum destacó que el debate sobre redes sociales involucra también cuestiones tecnológicas y éticas relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos que organizan la información que reciben millones de personas cada día.

La presidenta explicó que estas herramientas tecnológicas tienen una capacidad cada vez mayor para influir en la opinión pública, determinar tendencias de consumo e incluso moldear conversaciones sociales a gran escala.

En ese sentido, consideró importante analizar si los avances tecnológicos están orientados principalmente al beneficio colectivo o si responden a intereses particulares de carácter económico, político o comercial.

La discusión sobre el uso responsable de la inteligencia artificial ha ganado relevancia internacional debido a la rapidez con la que evolucionan estas tecnologías y a los desafíos regulatorios que plantean para gobiernos, empresas y ciudadanos.

SHEINBAUM RETOMA REFLEXIONES DEL PAPA LEÓN XIV

Durante su intervención, la mandataria también hizo referencia a los planteamientos expresados por Papa León XIV, quien recientemente abordó temas relacionados con la desinformación digital, los algoritmos y la inteligencia artificial.

Sheinbaum señaló que estos asuntos forman parte de reflexiones de alcance global que trascienden el ámbito religioso y se insertan en debates contemporáneos sobre tecnología, comunicación y desarrollo humano.

La presidenta destacó particularmente los cuestionamientos planteados respecto al papel que desempeñan los algoritmos en la construcción de la realidad digital y sobre la necesidad de analizar posibles mecanismos de regulación para las nuevas tecnologías.

“Es un cuestionamiento muy profundo, de los algoritmos, de las redes sociales, del uso de inteligencia artificial, de si realmente responden a un progreso de la humanidad o responden a otros intereses”, expresó.

Asimismo, mencionó que dentro de estas reflexiones también se contempla la discusión sobre la regulación de las herramientas de inteligencia artificial y los desafíos que representan para el futuro.

DATOS CURIOSOS SOBRE REDES SOCIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• Más de cinco mil millones de personas utilizan redes sociales en el mundo, según estimaciones internacionales recientes.

• Los algoritmos son sistemas matemáticos que determinan qué contenidos aparecen primero en los perfiles de los usuarios.

• La inteligencia artificial ya participa en tareas como recomendaciones de contenido, traducciones automáticas y generación de imágenes y textos.

• Diversos organismos internacionales han impulsado debates sobre la regulación ética de la inteligencia artificial.

• Expertos en salud mental han estudiado durante años la relación entre el uso intensivo de redes sociales y factores como estrés, ansiedad y bienestar emocional.