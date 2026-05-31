¿No quieres vincular tu celular con tu CURP? Esto es lo que debes saber

La fecha límite se acerca y muchos usuarios en México siguen con la duda: ¿realmente es obligatorio registrar el celular con la CURP? Si eres de los que prefiere cuidar al máximo sus datos personales y te estás preguntando qué opciones tienes si decides no hacerlo, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) ya tiene una respuesta definitiva sobre lo que ocurrirá con tu línea. Si tienes dudas sobre las consecuencias o buscas alternativas operativas, aquí te explicamos de forma clara y directa todo lo que necesitas saber antes de que termine el plazo.

¿EXISTE ALGUNA ALTERNATIVA LEGAL PARA EVITAR EL REGISTRO? Para ir directo al grano: de acuerdo con las normativas actuales de la CRT, no existe ninguna alternativa legal ni excepción que te permita conservar una línea telefónica móvil activa en el país sin vincularla a tu identidad. Tanto si manejas un plan de renta mensual como si utilizas el sistema de prepago (recargas), el trámite es obligatorio para todos los usuarios. Si eres extranjero, la regla aplica de igual forma utilizando tu pasaporte o una CURP temporal; y si se trata de menores de edad, los padres o tutores deben registrar la línea a su nombre. Las empresas también entran en esta regla usando su RFC. El anonimato en las tarjetas SIM se terminó.

¿QUÉ PASARÁ CON MI LÍNEA SI ME NIEGO A VINCULARLA? Si decides no realizar la vinculación antes del próximo 30 de junio, tu compañía telefónica suspenderá tu línea de manera inmediata. Esto significa que perderás por completo el acceso a los servicios básicos que utilizas todos los días. - Al quedar suspendido el servicio, no podrás: - Realizar ni recibir llamadas telefónicas convencionales. - Enviar ni recibir mensajes de texto (SMS). - Navegar por internet ni utilizar tus redes sociales con datos móviles. Además, debes tener en cuenta que aplicaciones de mensajería como WhatsApp podrían presentar serios problemas para iniciar sesión o recuperar tu cuenta si necesitas verificar tu número y la línea se encuentra inactiva. ¿HABRÁ MULTAS O SANCIONES ADICIONALES? Una de las mayores preocupaciones es saber si el gobierno aplicará multas económicas o castigos legales por no registrarse. La CRT ha sido muy clara al respecto: no habrá ninguna otra sanción ni penalización financiera. El único “castigo” será la desactivación del servicio telefónico. Tu dispositivo inteligente quedará prácticamente incomunicado.

LO ÚNICO QUE PODRÁS HACER CON TU CELULAR Aunque la línea se encuentre suspendida, la ley exige mantener un mínimo de conectividad por razones de seguridad ciudadana. Si te quedas sin señal por no registrarte, lo único que podrás hacer con tu teléfono será: - Marcar a números de emergencia (como el 911). - Recibir mensajes de alerta pública (como la alerta sísmica). - Comunicarte directamente con los canales de atención de tu compañía telefónica para solucionar el estatus de tu línea. Recuerda que la suspensión no es definitiva. Si tu línea se inhabilita el 1 de julio, podrás recuperar tu señal en cuanto completes el proceso de vinculación con tu operador, ya sea asistiendo a un centro de atención o mediante sus plataformas digitales autorizadas.

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