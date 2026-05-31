Depósito de 70,000 pesos del Infonavit: ¿Cómo puedes recibirlo en tu cuenta este 2026?

Olvídate de mudarte a una casa vacía o de gastar tus ahorros en las reparaciones iniciales. Aquí te contamos de qué va este depósito especial y cómo puedes aprovecharlo antes de que termine el año.

Si estás planeando comprar una casa en lo que resta de 2026, te urge conocer este beneficio que el Infonavit tiene guardado para ti. No se trata de un sorteo ni de un regalo al azar, sino de un programa oficial llamado Equipa tu Casa. Con este esquema, el instituto te puede depositar un extra de hasta 70,000 pesos directamente para que dejes tu nuevo hogar justo como siempre quisiste.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA EQUIPA TU CASA Y CÓMO FUNCIONA?

Este apoyo es un complemento financiero que se solicita al mismo tiempo en que tramitas tu crédito hipotecario tradicional (ya sea Crédito Infonavit o Infonavit Total). La idea es simple: el instituto te presta una cantidad adicional que va desde los 10,318 pesos hasta casi los 69,000 o 70,000 pesos, dependiendo de tu precalificación.

La gran ventaja es que este dinero extra no tiene tasas de interés impagables. Al contrario, se maneja con la misma tasa de tu crédito principal, la cual va del 3.50% al 10.45%, según tu nivel de ingresos. Además, el plazo para pagarlo se unifica con tu hipoteca, respetando los límites de edad del Infonavit (hasta 70 años para hombres y 75 años para mujeres al liquidar el adeudo).

¿EN QUÉ PUEDES GASTAR ESTE DEPÓSITO ESPECIAL?

Es importante aclarar que no es dinero en efectivo para gastar en ropa o vacaciones. El Infonavit cuida que este monto se vaya directo al valor de tu patrimonio. Los usos permitidos son bastante amplios y muy útiles:

- Comprar electrodomésticos grandes (como refrigerador o estufa) y muebles.

- Instalar ecotecnologías o equipamiento sustentable para ahorrar luz y agua.

- Hacer reparaciones en tuberías, cableado eléctrico o resanar muros.

- Remodelar la cocina, los baños o cualquier habitación.

Una vez que se firman las escrituras de la casa, el Infonavit te entrega este recurso, habitualmente mediante tarjetas especiales que puedes usar en comercios autorizados para comprar materiales o pagar la mano de obra.