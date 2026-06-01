Cae 10% IEPS por estímulos de combustibles

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    El Gobierno federal ha otorgado estímulos para contener los incrementos en los precios de los combustibles. Reforma
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Hacienda deja de recaudar impuestos para amortiguar incrementos en precios de gasolinas

CDMX.- La recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel cayó 10.1 por ciento real anual en abril 2026 por los mayores estímulos fiscales que otorgó el Gobierno federal para “amortiguar” el alza en los precios internacionales del petróleo.

Así, en el mes referido, la recaudación bajó a 41 mil 511.1 millones de pesos, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exigen-gasolineros-subir-estimulo-a-ieps-para-mantener-precio-de-27-pesos-al-diesel-LH20721219

“En abril la recaudación del IEPS de combustibles disminuyó 10.1 por ciento real anual, debido a mayores estímulos fiscales orientados a mitigar el impacto del aumento en los precios internacionales de los combustibles sobre el poder adquisitivo de los hogares”, explicó Hacienda en el reporte de Finanzas Públicas y Deuda Pública a abril de 2026 del 29 de mayo.

De enero a abril, la recaudación por IEPS a gasolinas y diesel subió 14.8 por ciento al ubicarse en 156 mil 955.9 millones de pesos.

La recaudación total del IEPS en ese mismo periodo se ubicó en 251 mil 591.9 millones de pesos, 12.7 por ciento real anual más.

$!Cae 10% IEPS por estímulos de combustibles

Según SHCP, la recaudación de este impuesto superó el programa en 8 mil millones de pesos.

“Este resultado fue impulsado por el componente de combustibles, que creció 14.8 por ciento, así como por mayores ingresos provenientes de tabacos labrados y bebidas saborizadas, derivados de las modificaciones aprobadas en la Ley de Ingresos de la Federación 2026”, indicó Hacienda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rompe-record-sat-crece-61-la-recaudacion-de-ieps-a-combustibles-en-2025-DP19254465

En mayo, Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, dijo que los estímulos a gasolinas tuvieron un costo fiscal importante, pero fueron un “amortiguador macroeconómico”.

Esto porque los choques de combustibles son choques de oferta que elevan costos, presionan la inflación y reducen el ingreso real de los hogares.

Históricamente, indicó, el subsidio al IEPS ha reducido el traspaso de los choques en el precio internacional de los combustibles a los precios internos, la inflación, las tasas de interés, la actividad económica y hasta suavizado las métricas de finanzas públicas como el déficit y la deuda.

Hacienda destacó que los ingresos por impuestos a las importaciones alcanzaron un máximo histórico para el periodo enero-abril, en términos reales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-subsidio-a-las-gasolinas-pega-a-gobiernos-estatales-y-municipales-DC20660298

Respecto al primer cuatrimestre del año anterior, los ingresos por impuestos a las importaciones crecieron 1.3 por ciento real, impulsados por el aumento de 7.7 por ciento observado en abril, en el contexto de las reformas en materia comercial.

Frente al programa, detalló Hacienda, este rubro se ubicó 21 mil millones de pesos por debajo de lo previsto, principalmente por el menor tipo de cambio, que redujo la valuación en moneda nacional de las importaciones.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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