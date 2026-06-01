México extraditó al 99% de reclamados por EU en 10 años; amenaza caso Rocha Moya romper récord: FGR

Conforme a los datos entregados a través de una solicitud de información vía la ley de transparencia, dos casos fueron negados en 2015, uno en 2016, dos en 2022 y uno más en 2023.

En el periodo comprendido de 2015 a 2025, según los datos de la FGR, esa institución tuvo conocimiento de mil 159 solicitudes de extradición remitidas, en su mayoría por naciones con las cuales México cuenta con un tratado en la materia. En ese mismo lapso han sido concedidas 624 extradiciones y han sido negadas seis; es decir, se aceptó entregar al reclamado en el 99 por ciento de los casos.

El Gobierno mexicano extradita en el 99 por ciento de los casos a las personas que son reclamadas por la justicia de otros países, principalmente de Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de la República ( FGR ).

Si el Gobierno mexicano negara conceder la extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya , el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros tres reclamados que aún no están en manos de las autoridades estadounidenses, rebasaría el total de negativas de los últimos 11 años.

Pese a que a la FGR no le corresponde decidir sobre la procedencia o no de la extradición, es la instancia a través de la cual se procesan este tipo de solicitudes, ya que es la que tramita la solicitud de orden de aprehensión y litiga en representación del Estado mexicano durante el procedimiento. Corresponde a un juez de distrito determinar si la extradición del reclamado es o no procedente; Sin embargo, su resolución no es definitiva, pues quien tiene la última palabra es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Una revisión de 307 casos de extradiciones completadas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de junio de 2025 permitió determinar que el tiempo promedio entre que se recibe la solicitud y se entrega al reclamado es de 624 días, aproximadamente un año y ocho meses. El tiempo mínimo de entrega fue de 93 días, alrededor de tres meses, y el máximo de 2 mil 487 días, casi siete años.

Aunque los procedimientos de extradición suelen centrarse en revisar el cumplimiento de las formalidades de la ley y el tratado, así como en verificar que el delito imputado también sea sancionado en México y que el detenido sea efectivamente la persona reclamada, estos suelen prolongarse debido a los amparos y recursos legales que pueden promover los extraditables.

En el caso concreto de solicitudes formuladas por Estados Unidos, la FGR informó que en 2025 tuvo conocimiento de 105 solicitudes formuladas y de 84 personas entregadas a las autoridades de ese país. En contraste, de acuerdo con información dada a conocer por el canciller Roberto Velasco el pasado 19 de mayo, en el período que va del 1 de enero de 2018 al 12 de mayo de este año, Estados Unidos no ha entregado a ninguna persona requerida por México en extradición, pese a la existencia de 269 solicitudes.

Las extradiciones entre México y Estados Unidos, explicó Odracir Espinoza, exasesor jurídico del Departamento de Justicia estadounidense en la Embajada en México, se rigen por el tratado en la materia que ambos países tienen suscrito y las leyes de ambas naciones. Una de las razones que podría explicar la enorme diferencia entre las extradiciones realizadas por México y la nula entrega de requeridos por parte de Estados Unidos , demostró, es el seguimiento que cada país le da a los casos.