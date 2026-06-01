Muere la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí; esto es lo que se sabe

Paola Márquez, de 30 años de edad, era conocida como influencer en redes sociales por el contenido que compartía en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde acumulaba una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores. Sus publicaciones abordaban temas relacionados con experiencias personales, relaciones sentimentales, bienestar emocional y aspectos de la vida cotidiana.

La influencer potosina Paola Márquez fue localizada sin vida la mañana del 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado en la colonia Virreyes de la capital de San Luis Potosí. Aunque versiones preliminares señalaron la posibilidad de un suicidio, la Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan abiertas y hasta el momento no ha confirmado oficialmente la causa de muerte.

LA INFLUENCER PAOLA MÁRQUEZ FUE ENCONTRADA SIN VIDA EN SU DOMICILIO

De acuerdo con los reportes disponibles, la mañana del 30 de mayo un familiar acudió al departamento donde vivía la creadora de contenido y la encontró sin signos vitales. Tras el reporte correspondiente, elementos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Hasta el 1 de junio, la autoridad ministerial no había dado a conocer públicamente los resultados de la necropsia ni emitido un dictamen oficial sobre la causa de muerte. Aunque algunos medios locales mencionaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible suicidio, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Reportes preliminares difundidos en medios señalaron que la joven habría sido encontrada en una condición descrita como “suspensión incompleta” dentro de su habitación, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

PADRE DE PAOLA MÁRQUEZ CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE LA INFLUENCER

La noticia fue confirmada por su padre, Hércules Márquez, quien difundió un mensaje de despedida a través de Facebook.

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”, escribió.

Asimismo, informó que los servicios funerarios se realizarán en Huehuetlán, municipio de origen de la influencer.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el cuerpo será velado en la casa de su abuelo, Gregorio Rubio Landaverde, en la comunidad de Huichihuayán, perteneciente al municipio de Huehuetlán. La sepultura está programada para el lunes a las 11:00 horas en el panteón de esa localidad.

PAOLA MÁRQUEZ, UNA FIGURA CON AMPLIA PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Originaria de Huehuetlán, Paola Márquez logró consolidar una amplia audiencia en distintas plataformas digitales. En TikTok superaba los 1.7 millones de seguidores, mientras que en Facebook contaba con aproximadamente 165 mil seguidores y en Instagram alrededor de 171 mil.

Su contenido estaba enfocado en compartir experiencias personales, reflexiones sobre autoestima, relaciones amorosas y situaciones cotidianas. Esta temática le permitió conectar con usuarios de la región Huasteca y de distintas partes del país.

Uno de los episodios que contribuyó a incrementar su popularidad ocurrió en 2023, cuando relató una experiencia relacionada con una expareja sentimental que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), historia que alcanzó gran difusión en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria digital también combinó videos de humor con mensajes relacionados con la salud mental y aspectos emocionales de su vida personal.