Muere la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí; esto es lo que se sabe
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Paola Márquez fue localizada sin vida en su departamento de San Luis Potosí. La Fiscalía investiga el caso y aún no confirma la causa de muerte
La influencer potosina Paola Márquez fue localizada sin vida la mañana del 30 de mayo en el departamento donde residía, ubicado en la colonia Virreyes de la capital de San Luis Potosí. Aunque versiones preliminares señalaron la posibilidad de un suicidio, la Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan abiertas y hasta el momento no ha confirmado oficialmente la causa de muerte.
Paola Márquez, de 30 años de edad, era conocida como influencer en redes sociales por el contenido que compartía en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde acumulaba una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores. Sus publicaciones abordaban temas relacionados con experiencias personales, relaciones sentimentales, bienestar emocional y aspectos de la vida cotidiana.
LA INFLUENCER PAOLA MÁRQUEZ FUE ENCONTRADA SIN VIDA EN SU DOMICILIO
De acuerdo con los reportes disponibles, la mañana del 30 de mayo un familiar acudió al departamento donde vivía la creadora de contenido y la encontró sin signos vitales. Tras el reporte correspondiente, elementos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.
Hasta el 1 de junio, la autoridad ministerial no había dado a conocer públicamente los resultados de la necropsia ni emitido un dictamen oficial sobre la causa de muerte. Aunque algunos medios locales mencionaron que una de las líneas de investigación apunta a un posible suicidio, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Reportes preliminares difundidos en medios señalaron que la joven habría sido encontrada en una condición descrita como “suspensión incompleta” dentro de su habitación, dato que forma parte de las investigaciones en curso.
PADRE DE PAOLA MÁRQUEZ CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE LA INFLUENCER
La noticia fue confirmada por su padre, Hércules Márquez, quien difundió un mensaje de despedida a través de Facebook.
“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”, escribió.
Asimismo, informó que los servicios funerarios se realizarán en Huehuetlán, municipio de origen de la influencer.
De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el cuerpo será velado en la casa de su abuelo, Gregorio Rubio Landaverde, en la comunidad de Huichihuayán, perteneciente al municipio de Huehuetlán. La sepultura está programada para el lunes a las 11:00 horas en el panteón de esa localidad.
PAOLA MÁRQUEZ, UNA FIGURA CON AMPLIA PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Originaria de Huehuetlán, Paola Márquez logró consolidar una amplia audiencia en distintas plataformas digitales. En TikTok superaba los 1.7 millones de seguidores, mientras que en Facebook contaba con aproximadamente 165 mil seguidores y en Instagram alrededor de 171 mil.
Su contenido estaba enfocado en compartir experiencias personales, reflexiones sobre autoestima, relaciones amorosas y situaciones cotidianas. Esta temática le permitió conectar con usuarios de la región Huasteca y de distintas partes del país.
Uno de los episodios que contribuyó a incrementar su popularidad ocurrió en 2023, cuando relató una experiencia relacionada con una expareja sentimental que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), historia que alcanzó gran difusión en redes sociales.
A lo largo de su trayectoria digital también combinó videos de humor con mensajes relacionados con la salud mental y aspectos emocionales de su vida personal.
ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE PAOLA MÁRQUEZ EN REDES SOCIALES LLAMARON LA ATENCIÓN DE SEGUIDORES
Durante los meses previos a su fallecimiento, Paola Márquez compartió diversas publicaciones en las que abordaba temas relacionados con la tristeza, la autoestima y la depresión.
Desde abril incrementó la frecuencia de mensajes en los que expresaba sentimientos de vulnerabilidad y reflexiones sobre su estado emocional, aunque posteriormente retomaba el estilo habitual de sus contenidos.
Entre las frases que publicó recientemente destacan expresiones como: “Tan creída que soy y me puse a llorar en plena calle rumbo a mi casa porque me di cuenta de lo poco que me quiero y lo mucho que me humillo”.
En otra publicación comentó: “Cuando te das cuenta que otra vez estás bajando de peso por depresión, pero... weeeeeeeeey estoy bajando de peso”.
También habló de manera recurrente sobre temas relacionados con la depresión y la autoestima, en ocasiones utilizando un tono humorístico, característica que formaba parte de su estilo de comunicación con sus seguidores.
El pasado 28 de mayo compartió en Instagram y Facebook una publicación con la frase: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.
Tras conocerse su fallecimiento, algunos usuarios retomaron ese mensaje y realizaron distintas interpretaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que vincule dicha publicación con las circunstancias de su muerte.
MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EXPRESA CONDOLENCIAS
Tras difundirse la noticia, el Gobierno Municipal de Huehuetlán emitió un mensaje de condolencias dirigido a los familiares y personas cercanas a la influencer.
“El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, señaló la autoridad municipal a través de sus redes sociales oficiales.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí continúa con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, la dependencia no ha informado oficialmente la causa de muerte ni ha concluido las diligencias periciales relacionadas con el caso.