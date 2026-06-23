Llegando y tumbando caña: Luis Urías responde de inmediato; conecta su primer jonrón con Toronto ante Houston

El duelo, celebrado en el Rogers Centre de Toronto , tuvo un momento especial para el pelotero originario de Magdalena de Kino, Sonora , quien castigó un lanzamiento del abridor Peter Lambert con un sólido batazo que viajó por todo el jardín izquierdo.

Luis Urías no tardó en hacerse notar con los Azulejos de Toronto. En su primera etapa vistiendo la franela de la novena canadiense, el infielder mexicano comenzó a dejar huella al conectar un cuadrangular durante el encuentro de este martes frente a los Astros de Houston.

El jonrón llegó en la cuarta entrada y permitió que los Azulejos recortaran distancias en la pizarra, que en ese momento favorecía a Houston por 4-2. La conexión representó además la primera gran aportación ofensiva de Urías desde su llegada a la organización canadiense.

La actuación del mexicano llega apenas días después de que Toronto anunciara oficialmente su incorporación al roster de Grandes Ligas. Los Azulejos concretaron su ascenso antes de una importante serie frente a los Astros, con la intención de añadir profundidad, experiencia y versatilidad a su cuadro interior.

Para abrirle espacio en la plantilla activa, la organización envió al jardinero venezolano Yohendrick Piñango a Triple-A con los Buffalo Bisons. El movimiento se produjo luego de que Toronto adquiriera al mexicano procedente de los Diamondbacks de Arizona a cambio de una suma en efectivo.

La promoción de Urías fue respaldada por su sólido desempeño en las ligas menores. A sus 29 años, el sonorense cuenta con ocho temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, además de la capacidad de desempeñarse en múltiples posiciones del cuadro, una característica que fue determinante para el interés de los Azulejos.

A lo largo de su trayectoria en las Mayores, Urías ha defendido los colores de los Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee, Medias Rojas de Boston, Marineros de Seattle, Atléticos de Oakland y ahora los Azulejos de Toronto, consolidándose como uno de los peloteros mexicanos con mayor recorrido en el mejor beisbol del mundo.