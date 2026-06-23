Llegando y tumbando caña: Luis Urías responde de inmediato; conecta su primer jonrón con Toronto ante Houston

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    Llegando y tumbando caña: Luis Urías responde de inmediato; conecta su primer jonrón con Toronto ante Houston
    El sonorense, recién incorporado al roster de los Blue Jays y a las Grandes Ligas mandó a volar la pelota en la cuarta entrada, en su primer partido con Toronto. FOTO: ESPECIAL

El sonorense tuvo un estreno soñado en el Rogers Centre pues respondió de inmediato a la confianza de la organización canadiense con un batazo que confirma su poder ofensivo

Luis Urías no tardó en hacerse notar con los Azulejos de Toronto. En su primera etapa vistiendo la franela de la novena canadiense, el infielder mexicano comenzó a dejar huella al conectar un cuadrangular durante el encuentro de este martes frente a los Astros de Houston.

El duelo, celebrado en el Rogers Centre de Toronto, tuvo un momento especial para el pelotero originario de Magdalena de Kino, Sonora, quien castigó un lanzamiento del abridor Peter Lambert con un sólido batazo que viajó por todo el jardín izquierdo.

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El jonrón llegó en la cuarta entrada y permitió que los Azulejos recortaran distancias en la pizarra, que en ese momento favorecía a Houston por 4-2. La conexión representó además la primera gran aportación ofensiva de Urías desde su llegada a la organización canadiense.

La actuación del mexicano llega apenas días después de que Toronto anunciara oficialmente su incorporación al roster de Grandes Ligas. Los Azulejos concretaron su ascenso antes de una importante serie frente a los Astros, con la intención de añadir profundidad, experiencia y versatilidad a su cuadro interior.

Para abrirle espacio en la plantilla activa, la organización envió al jardinero venezolano Yohendrick Piñango a Triple-A con los Buffalo Bisons. El movimiento se produjo luego de que Toronto adquiriera al mexicano procedente de los Diamondbacks de Arizona a cambio de una suma en efectivo.

La promoción de Urías fue respaldada por su sólido desempeño en las ligas menores. A sus 29 años, el sonorense cuenta con ocho temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, además de la capacidad de desempeñarse en múltiples posiciones del cuadro, una característica que fue determinante para el interés de los Azulejos.

A lo largo de su trayectoria en las Mayores, Urías ha defendido los colores de los Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee, Medias Rojas de Boston, Marineros de Seattle, Atléticos de Oakland y ahora los Azulejos de Toronto, consolidándose como uno de los peloteros mexicanos con mayor recorrido en el mejor beisbol del mundo.

La directiva canadiense espera que el mexicano aporte consistencia ofensiva y bateo oportuno, especialmente frente a lanzadores zurdos, mientras el equipo busca mantenerse en la pelea dentro de la siempre exigente División Este de la Liga Americana. Por lo pronto, Urías ya comenzó a responder con el madero y dejó una carta de presentación inmejorable ante la afición de Toronto.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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