Trevor Bauer regresa a Diablos Rojos y enciende la ilusión de otro campeonato en la LMB

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    Trevor Bauer regresa a Diablos Rojos y enciende la ilusión de otro campeonato en la LMB
    Los escarlatas tendrán Trevor Bauer para la segunda mitad de la temporada 2026 de la LMB. FOTO: DIABLOS ROJOS

El ganador del Cy Young vuelve al equipo con el que conquistó la Serie del Rey en 2024 y fortalece una rotación que aspira a pelear por un nuevo campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol

La directiva de los Diablos Rojos del México dio uno de los golpes más importantes de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol al anunciar el regreso del lanzador estadounidense Trevor Bauer para la segunda mitad de la campaña 2026.

La incorporación del derecho representa mucho más que la llegada de un refuerzo de lujo. Con su retorno, la organización escarlata envía un mensaje claro al resto de la liga: su objetivo es volver a conquistar la Serie del Rey y mantenerse como uno de los máximos contendientes al campeonato.

Bauer dejó una marca imborrable durante su primera etapa con los Diablos en 2024, año en el que se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y en un auténtico ídolo de la afición que llena regularmente el Estadio Alfredo Harp Helú. Su dominio sobre la loma fue determinante para que la novena capitalina pusiera fin a una larga espera y conquistara un histórico título de la LMB.

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Además de su impacto deportivo, el estadounidense se transformó en uno de los peloteros más mediáticos del circuito, generando una conexión especial con los aficionados y contribuyendo al crecimiento de la marca escarlata dentro y fuera del diamante.

Tras su exitoso paso por México, Bauer continuó su carrera en el béisbol asiático. En 2025 defendió los colores de los Yokohama DeNA BayStars de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), mientras que al inicio de 2026 tuvo una breve experiencia con los Long Island Ducks de la Atlantic League, luego de quedar en libertad en Japón.

Su estancia en el circuito independiente abrió la puerta para que los Diablos retomaran las conversaciones y concretaran una operación que la afición venía esperando desde hace meses. La dirigencia valoró no solo la calidad del lanzador, sino también su liderazgo dentro del clubhouse y el impacto comercial que genera su presencia.

Con su regreso, el cuerpo de abridores de los Diablos suma a un auténtico “as” de rotación, capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos de la temporada. La expectativa entre los seguidores escarlatas es enorme, pues muchos confían en que Bauer vuelva a exhibir el nivel que mostró en 2024 y sea una pieza fundamental en la búsqueda de un nuevo campeonato.

La llegada del ex ganador del Premio Cy Young fortalece considerablemente las aspiraciones del conjunto capitalino y convierte nuevamente a los Diablos Rojos en uno de los equipos más temidos de la Liga Mexicana de Beisbol rumbo a la recta final de la campaña 2026.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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