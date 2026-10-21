Los Angels despiden a Kurt Suzuki tras su peor temporada en MLB

Los Angelinos de Los Ángeles le pusieron fin a la gestión de Kurt Suzuki después de apenas una temporada al frente del equipo. La decisión llegó tras una campaña desastrosa, en la que la novena californiana estableció una marca negativa que jamás había registrado desde su fundación en 1961.

La organización anunció este miércoles que no ejercerá la opción contractual que permitía mantener a Suzuki como mánager en 2027. El encargado de comunicar la decisión fue John Mozeliak, consultor de operaciones de beisbol, quien confirmó que el club comenzará la búsqueda de un nuevo estratega y cuerpo técnico.

El balance de Suzuki fue contundente: 62 victorias y 100 derrotas, resultado que dejó a los Angelinos en el último lugar de la División Oeste de la Liga Americana. Por primera vez en su historia, la franquicia perdió un centenar de encuentros en una sola temporada.

La decisión marca el final de un proyecto que pretendía cambiar el rumbo de un equipo acostumbrado a quedarse corto en sus aspiraciones. Sin embargo, el relevo en el banquillo será apenas uno de los retos que deberá afrontar una organización que necesita recuperar la competitividad.

Los Angelinos nunca encontraron la fórmula para sostener un rendimiento competitivo durante 2026. Los problemas en el pitcheo, las dificultades para mantener la regularidad y la falta de profundidad en el roster contribuyeron a una campaña que terminó muy lejos de las expectativas.

El récord de 62-100 superó la anterior marca negativa de la franquicia, que había sufrido 99 derrotas en 2024. El resultado confirmó la magnitud de la crisis y dejó a Suzuki sin una segunda oportunidad en el puesto.

Pese al desenlace, Mozeliak reconoció el compromiso del mánager y su relación con los peloteros. El directivo sostuvo que el balance deportivo no necesariamente reflejaba las capacidades de Suzuki como estratega y destacó el respeto que se ganó dentro del vestidor.

La organización también agradeció el trabajo del cuerpo técnico durante una campaña especialmente complicada. Algunos de sus integrantes recibieron ofertas para continuar en otras funciones dentro del club, aunque la institución buscará una nueva estructura para el próximo año.

SUZUKI PODRÍA SEGUIR EN LA ORGANIZACIÓN

La salida del banquillo no significa necesariamente una ruptura definitiva entre Suzuki y los Angelinos. La directiva le ofreció regresar al puesto de asistente especial, función que ya había desempeñado entre 2023 y 2025.

Antes de convertirse en mánager, Suzuki conocía bien la estructura de la organización y mantenía una relación cercana con varios de sus jugadores. Su experiencia como receptor durante 16 temporadas en las Grandes Ligas fue uno de los argumentos que respaldaron su nombramiento en octubre de 2025.

El exjugador disputó sus dos últimas campañas como profesional con los propios Angelinos, en 2021 y 2022, antes de retirarse. Su conocimiento del equipo y su liderazgo dentro del vestidor alimentaron las expectativas de que pudiera iniciar una nueva etapa exitosa desde el banquillo.

Sin embargo, el salto de jugador a mánager resultó mucho más complicado de lo previsto. La temporada terminó con un récord histórico de derrotas y la necesidad de buscar otra dirección deportiva.

UNA FRANQUICIA ATRAPADA EN LOS CAMBIOS

La salida de Suzuki también se produce en medio de una transformación en la estructura directiva. Kroenke Sports & Entertainment acordó comprar la participación mayoritaria de los Angelinos a Arte Moreno por alrededor de 4 mil millones de dólares, en una operación anunciada en septiembre de 2026 que todavía debe completar su proceso de aprobación.

El cambio de propietario abre la puerta a una nueva etapa, aunque no garantiza resultados inmediatos. La organización tendrá que definir quién conducirá el proyecto deportivo, cómo fortalecerá su plantilla y qué medidas tomará para dejar atrás años de frustraciones.

La inestabilidad en el banquillo se ha convertido en uno de los principales problemas de los Angelinos. Desde la salida de Mike Scioscia al terminar la temporada 2018, el equipo ha recurrido a varios mánagers, incluidos interinos, sin conseguir consolidar un proyecto ganador.

El próximo estratega será el séptimo mánager, contando interinos, en nueve temporadas desde la salida de Scioscia. La cifra retrata la falta de continuidad de una franquicia que no disputa la postemporada desde 2014.

La búsqueda del nuevo mánager ya está en marcha y será una de las primeras decisiones importantes de cara a 2027. El elegido tendrá que trabajar con una plantilla golpeada por los resultados y responder a una afición que lleva años esperando una temporada ganadora.

El desafío no se limita a cambiar al responsable de las decisiones durante los partidos. Los Angelinos necesitan mejorar su pitcheo, construir mayor profundidad en el roster y establecer una estrategia que les permita competir de manera constante en una división exigente.

La salida de Suzuki representa el primer paso de una nueva reestructuración, pero la responsabilidad por el fracaso de 2026 no recae únicamente en el mánager. La construcción de la plantilla y las decisiones de la oficina deportiva también serán determinantes para cambiar el rumbo.

Los Angelinos tocaron fondo con sus primeras 100 derrotas en una temporada y ahora deberán demostrar que pueden reconstruirse. Con un cambio de propietario en proceso y un nuevo mánager por elegir, la franquicia encara meses decisivos para intentar dejar atrás una de las campañas más oscuras de su historia.