Los Boston Red Sox activan al pitcher mexicano Patrick Sandoval en plena crisis de lesiones

La rotación de los Red Sox de Boston recibe una inyección de experiencia en uno de los momentos más complicados de la temporada. Patrick Sandoval fue activado de la lista de lesionados y realizará su debut con Boston el jueves 9 de julio frente a los White Sox de Chicago, marcando su primer juego en las Grandes Ligas desde junio de 2024. La información fue confirmada por Chris Cotillo, de MassLive, quien explicó que el zurdo agotó los 30 días permitidos para su asignación de rehabilitación, por lo que la organización estaba obligada a definir su situación dentro del roster.

El regreso de Sandoval representa mucho más que una buena noticia individual. Boston atraviesa una crisis en su cuerpo de abridores, ya que Garrett Crochet permanecerá fuera al menos hasta después del Juego de Estrellas, el novato Connelly Early ingresó a la lista de lesionados por molestias en el codo y Ranger Suárez sufrió una lesión en la ingle, dejando a la organización con pocas alternativas para sostener la rotación. En medio de ese escenario, los Red Sox llegan con confianza tras ganar ocho de sus últimos diez encuentros, incluyendo una barrida sobre los Angelinos, por lo que esperan que la incorporación del mexicano-estadounidense les permita mantener el buen paso. Para abrirle un lugar en el roster, Alec Gamboa fue enviado a Triple-A Worcester y Jack Anderson fue designado para asignación. Además, de acuerdo con el reporte de Cotillo, el equipo deberá mantener a Sandoval en el plantel durante un par de días adicionales, lo que obligará a reducir temporalmente el número de relevistas disponibles para la serie frente a Chicago. La historia del zurdo ha estado marcada por la adversidad. Tras quedar en libertad por los Angelinos al finalizar la temporada 2024, Sandoval encontró una nueva oportunidad al firmar un contrato de dos años y 18.25 millones de dólares con Boston.

Su recuperación, sin embargo, fue más larga de lo previsto. La cirugía Tommy John, a la que fue sometido, retrasó su regreso, y cuando parecía listo para volver a finales de 2025, una lesión en el bíceps durante su rehabilitación en abril volvió a frenar el proceso. Finalmente, el 5 de junio de 2026 inició su asignación de rehabilitación, completando con éxito el camino de regreso a las Grandes Ligas. Ahora, más de dos años después de su último lanzamiento en MLB, Sandoval tendrá la oportunidad de demostrar que todavía puede ser un abridor confiable en el máximo nivel, justo cuando Boston más necesita estabilidad en su rotación. Su incorporación también llega favorecida por los ajustes en el calendario. Los días de descanso del 1 y 6 de julio permitieron que el cuerpo técnico acomodara su regreso para enfrentar a los White Sox en el momento más oportuno.

Además del impacto inmediato, el zurdo también se juega buena parte de su futuro. Su contrato concluye al finalizar la temporada, por lo que el rendimiento que tenga durante la segunda mitad de la campaña será determinante para aspirar a un nuevo acuerdo en las Grandes Ligas. Mientras tanto, la situación de Ranger Suárez continúa bajo evaluación, y se espera que la organización defina en los próximos días el alcance de su lesión. En Boston, la esperanza es que Patrick Sandoval pueda convertirse en la pieza que devuelva equilibrio a una rotación que ha sido severamente castigada por las lesiones.

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