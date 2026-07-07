Isaac del Toro completa la etapa 4 del Tour de Francia 2026 y sigue en la clasificación general

El mexicano Isaac del Toro cumplió este martes con la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, una jornada de 181.9 kilómetros entre Carcassonne y Foix que puso a prueba al pelotón bajo temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. El ciclista bajacaliforniano, integrante del UAE Team Emirates, cruzó la meta en el lugar 34 tras una etapa en la que los principales favoritos optaron por una estrategia conservadora, reservando energías para las jornadas más exigentes que aparecen en el horizonte de la competencia.

La victoria del día se definió en un sprint masivo. El danés Mads Pedersen, del equipo Lidl-Trek, fue el más rápido en los metros finales y se quedó con el triunfo al detener el cronómetro en cuatro horas, 10 minutos y 45 segundos. Su aceleración en el cierre le permitió imponerse a un grupo numeroso que llegó compacto después de una larga jornada por las carreteras francesas. Del Toro arribó a la meta a 12 minutos y 59 segundos del vencedor, dentro del mismo grupo en el que terminó su compañero de escuadra, el esloveno Tadej Pogačar. La diferencia refleja una etapa que estuvo lejos de los grandes ataques entre los aspirantes al título, quienes priorizaron administrar esfuerzos antes de afrontar terrenos más determinantes.

La clasificación general también registró cambios importantes. El noruego Torstein Træen, del equipo Uno-X Mobility, se convirtió en el nuevo líder de la carrera y asumió el maillot amarillo que hasta ahora pertenecía a Pogačar. El relevo en la cima de la clasificación se produjo en una jornada considerada de transición para varios de los candidatos a pelear por el campeonato. Tras cuatro etapas disputadas, Isaac del Toro se ubica a ocho minutos y 17 segundos del nuevo líder de la ronda francesa. Aunque todavía resta un largo camino por recorrer, el mexicano continúa acumulando experiencia en la prueba ciclista más importante del mundo y mantiene su presencia dentro del grupo de corredores que buscarán mejorar posiciones conforme avance la carrera. Para Del Toro, de 22 años, el Tour representa una nueva oportunidad para consolidarse como una de las principales figuras del ciclismo mexicano en el escenario internacional. Su participación ha generado expectativa entre los aficionados, especialmente después de los resultados obtenidos durante la presente temporada con el UAE Team Emirates. La actividad continuará este miércoles con la quinta etapa, un recorrido de 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau. El perfil mayormente llano del trayecto apunta a favorecer a los velocistas, quienes tendrán una nueva oportunidad para disputar la victoria parcial antes de que el Tour enfrente desafíos de mayor montaña.

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