Los Bravos de visita en el Estadio Madero

El equipo de León, Guanajuato, se presenta en la casa de los Saraperos en su único compromiso de esta temporada regular y además es el primer juego interzonas que en su casa tendrá el equipo de Saltillo.

Eduardo “El Mosco” Arredondo se estrena como mánager en el conjunto del Bajío y le infecta ánimo a los Bravos y por lo que los aficionados espera un nuevo campeonato como el de 1990, que al mando de “Paquín”, ganaron en 5 juego de la final a Unión Laguna.

Por eso la directa para esta temporada contrató los refuerzos que son: Juremi Profar (OF), Carlos Rivero (IF), Matt Pobereyko (P), Guillermo Moscoso (P), Mitch Lively (P), Keven Lamas (IF), Justin Kelly (P) y T.J. White (IF)

El mánager es originario de Salmoral, Veracruz. Eduardo Arredondo jugó durante 19 temporadas en la LMB y se retiró el año pasado, pero ahora tiene el reto de dirigir y expresó. “Me llena de emoción debutar como mánager pero es una responsabilidad enorme. Estoy muy motivado por iniciar esta aventura.

“Bravos es una mezcla de experiencia y juventud”, comentó “El Mosco”, quien vistió los uniformes de El Águila, Olmecas, Diablos Rojos, Broncos, Toros, Leones y Bravos.

SUS JUGADORES TITULARES

Daniel Sánchez es el dueño de la receptoría. El oriundo de Saltillo, Coahuila, tiene 29 años de edad y cuenta con 8 campañas de experiencia en la LMB con Acereros, Pericos y Bravos. Tiene un porcentaje de bateo de por vida de .266. En 2021 con Pericos y Bravos bateó para .265, disparó 7 jonrones y remolcó 24 carreras en 37 juegos. Comparte detrás del plato con Marco Chicuate.

En el cuadro destaca el regreso del venezolano Carlos Rivero que se ganó el cariño de la afición del Bajío luego de su campaña espectacular de 2019 en la que bateó para .336.

Joey Terdoslavich, cañonero de 33 años, verá tiempo de juego en la inicial, en los jardines y como bateador designado. Jugó entre 2013 y 2015 en Grandes Ligas con Atlanta.

El campo corto es territorio del guasavense Luis Medina. Tiene 27 años de edad y ya cuenta con 7 temporadas en la Liga Mexicana con Oaxaca (2014-2017) y Bravos de León (2018-2021). Chris Roberson se declara listo por segundo año consecutivo. Tiene 42 años y 169 bases robadas. Brandon Villarreal, puede ser el primer bat y jardinero central del equipo. Otras opciones en los jardines son Daniel Cornejo, Jesús Sánchez y Aldo Piña.

EL ORDEN AL BAT

El miércoles contra Rieleros, este fue el orden al bat y porcentaje de bateo de los Bravos.

Se inició con 1.- Tomo Otosaka, JC; 2.- Gilberto Carrera, 2B; 3.- Chris Robinson, JD; 4.- Carlos Rivero 3B; 5.- Joey Terdoslavich , 1B; 6.- Daniel Cornejo JI; 7.- Keven Lamas BD; 8.- Mario Chicuate, C; 9.- Luis Medina SS.

La rotación de abridores está encabezada por el venezolano Guillermo Moscoso y otro regreso es Mitch Lively que lanzó 10 años en sucursales de MLB. El puertorriqueño Leroy Cruz, otro zurdo que se perfila para iniciar juegos con los Bravos así como Jonathan Vargas.