Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba

México
/ 13 enero 2026
    Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
    Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual. Cuarto Oscuro
Reforma
por Reforma

El 8 de enero, la Presidenta aseguró que ya había recibido información sobre el petróleo que este envía a Cuba, aunque aún nada de esto se ha hecho público.

Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que Petróleos Mexicanos (Pemex) daría la información sobre la venta de petróleo a Cuba. Pero esos datos siguen siendo un misterio.

El pasado 6 de enero, el diario Financial Times difundió que México superó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de Cuba, después de que aumentaron de forma importante sus exportaciones a ese país a partir del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende ayuda a Cuba y acusa interés político de la oposición

El diario londinense aseguró que, con el 44 por ciento del total de las importaciones hechas desde México por la isla en 2025, se desplazaba al suministro de Venezuela, cuyo crudo representaba el 34 por ciento del recibido por La Habana.

La mandataria reiteró ayer, como lo ha hecho desde el 16 de octubre, que existe información sobre el petróleo que México envía a Cuba; Sin embargo, Pemex no ha difundido los volúmenes ni los precios, como tampoco el porcentaje que corresponde a lo que el Gobierno cataloga como ayuda humanitaria.

Al preguntársele si el Gobierno mexicano podría transparentar qué parte del crudo enviado a la isla es ayuda humanitaria y cuál corresponde a ventas, la mandataria defendió los envíos y los calificó como un apoyo histórico.

“Es una ayuda que se viene dando desde hace mucho, no es nueva, eso es muy importante, porque la dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto; en los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron”, dijo la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que se trata de una relación histórica con Cuba y que México mantendrá esa postura en un marco de respeto entre naciones.

Ante una nueva insistencia sobre la falta de datos concretos, como montos, precios y porcentajes exactos de ayuda humanitaria, la mandataria aseguró que la información existe, pero minimizó la preocupación social sobre el tema.

La presidenta insistió en que el Gobierno federal puede entregar esa información, aunque no precisó cuándo ni bajo qué mecanismo se daría a conocer.

"Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema. Lo importante, primero, es que se sepa que es una ayuda que se viene dando desde hace tiempo", expresó.

El 7 de enero, tras difundirse que México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba, la mandataria afirmó que Pemex aún no le había entregado los datos completos y que estos se darían a conocer posteriormente.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Un día después, el 8 de enero, aseguró que ya había recibido información de Pemex, aunque no se ha hecho público.

Tres meses y nada Desde octubre, la presidenta ha ofrecido transparentar datos del comercio de petróleo con Cuba.

16 DE OCTUBRE.“Es compra de combustible (con Cuba), como compran otros países”.

16 DE DICIEMBRE.“Tiene que darse cuenta de la información”.

22 DE DICIEMBRE.“SRE me pasó los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca”.

7 DE ENERO.“Los datos los podemos dar más tarde, Pemex estaba haciéndome la tendencia histórica”.

8 DE ENERO.“Ayer nos los dieron (los datos); en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024”.

12 DE ENERO.“Por supuesto que la información se puede dar, no hay problema”.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

