BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos

La banda surcoreana BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con un nuevo World Tour, luego de que en semanas recientes circularan versiones sobre posibles presentaciones. El anuncio fue realizado este martes a través de sus redes sociales, donde el grupo reveló las ciudades y países que formarán parte de esta gira internacional, que incluye presentaciones en Asia, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México. Este tour marca el retorno de BTS a los escenarios tras la pausa que enfrentaron debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio de algunos de sus integrantes, periodo que obligó a frenar su actividad musical como grupo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con BTS? Fans acuden a recibir a RM y a V en instalaciones militares BTS ‘WORDL TOUR’: FECHAS CONFIRMADAS DE LOS CONCIERTOS EN CIUDAD DE MÉXICO Como parte de esta gira, BTS ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida por la banda y su promotora, las presentaciones se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. El recinto tiene una capacidad aproximada de 65 mil asistentes por fecha, por lo que en conjunto se prevé una oferta superior a 190 mil boletos para las tres presentaciones.

FECHAS OFICIALES DE VENTA DE BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN CIUDAD DE MÉXICO Tras darse a conocer las fechas del grupo en México, Ocesa informó el esquema oficial para la venta de boletos. En esta ocasión solo habrá dos etapas de venta y se eliminarán los esquemas de preventas bancarias. 1. La Venta ARMY MEMBERSHIP se realizará el jueves 22 de enero y estará destinada exclusivamente a personas que cuenten con membresía oficial del fandom de BTS. 2. La venta general se abrirá al público el sábado 24 de enero. En ambos casos, la venta iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y se realizará a través de la plataforma Ticketmaster. De acuerdo con la información oficial, en este concierto no se aplicarán modalidades como Beyond, Prestige o Priority, que sí suelen estar disponibles en otros eventos de gran formato. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA VENTA ‘ARMY MEMBERSHIP’ Para participar en la preventa exclusiva de fans es indispensable contar con una ARMY MEMBERSHIP activa, ya sea en su versión US o GLOBAL, registrada en la plataforma Weverse. Además, el correo electrónico asociado a la membresía deberá coincidir exactamente con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster, ya que ese dato será utilizado para validar el acceso a la preventa y permitir la compra de boletos.