BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos

/ 13 enero 2026
    BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
    La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios. VANGUARDIA

BTS volverá a presentarse ante el público mexicano como parte de su World Tour, que incluye tres conciertos en el Estadio GNP Seguros en mayo

La banda surcoreana BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con un nuevo World Tour, luego de que en semanas recientes circularan versiones sobre posibles presentaciones. El anuncio fue realizado este martes a través de sus redes sociales, donde el grupo reveló las ciudades y países que formarán parte de esta gira internacional, que incluye presentaciones en Asia, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y México.

Este tour marca el retorno de BTS a los escenarios tras la pausa que enfrentaron debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio de algunos de sus integrantes, periodo que obligó a frenar su actividad musical como grupo.

BTS ‘WORDL TOUR’: FECHAS CONFIRMADAS DE LOS CONCIERTOS EN CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de esta gira, BTS ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida por la banda y su promotora, las presentaciones se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

El recinto tiene una capacidad aproximada de 65 mil asistentes por fecha, por lo que en conjunto se prevé una oferta superior a 190 mil boletos para las tres presentaciones.

FECHAS OFICIALES DE VENTA DE BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN CIUDAD DE MÉXICO

Tras darse a conocer las fechas del grupo en México, Ocesa informó el esquema oficial para la venta de boletos. En esta ocasión solo habrá dos etapas de venta y se eliminarán los esquemas de preventas bancarias.

1. La Venta ARMY MEMBERSHIP se realizará el jueves 22 de enero y estará destinada exclusivamente a personas que cuenten con membresía oficial del fandom de BTS.

2. La venta general se abrirá al público el sábado 24 de enero. En ambos casos, la venta iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y se realizará a través de la plataforma Ticketmaster.

De acuerdo con la información oficial, en este concierto no se aplicarán modalidades como Beyond, Prestige o Priority, que sí suelen estar disponibles en otros eventos de gran formato.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA VENTA ‘ARMY MEMBERSHIP’

Para participar en la preventa exclusiva de fans es indispensable contar con una ARMY MEMBERSHIP activa, ya sea en su versión US o GLOBAL, registrada en la plataforma Weverse.

Además, el correo electrónico asociado a la membresía deberá coincidir exactamente con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster, ya que ese dato será utilizado para validar el acceso a la preventa y permitir la compra de boletos.

CÓMO DESBLOQUEAR LOS ASIENTOS PARA EL CONCIERTO DE BTS EN TICKETMASTER DURANTE LA PREVENTA

El día de la Venta ARMY MEMBERSHIP, quienes ingresen al mapa del Estadio GNP Seguros dentro de Ticketmaster encontrarán que todos los asientos aparecen con un ícono de candado.

Para poder elegir lugares, el sistema solicitará un código de verificación. En ese paso, las personas deberán ingresar su número de membresía de Weverse. Una vez que el sistema valide el dato, los candados se desbloquearán y será posible seleccionar los asientos disponibles y continuar con el proceso de compra de manera normal.

Las tres fechas confirmadas colocan a México como una de las paradas de BTS en América dentro de su gira mundial. Con este World Tour, BTS retoma su actividad en vivo y presenta su discografía ante audiencias de distintas regiones del mundo, incluida la Ciudad de México.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

