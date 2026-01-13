Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados

Por otra parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; además de viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 50 a 70 km/h en Veracruz, durante la mañana. Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

Para este martes, el frente frío 27 , interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Un nuevo frente frío se aproxima al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, nevadas, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; al final del día, se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

El jueves, el frente frío se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, originando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Puebla y Campeche, así como chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

El miércoles, un nuevo frente frío ingresará a la frontera norte de México y se desplazará rápidamente sobre el noreste del país y el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, durante la tarde.

La masa de aire polar asociada al frente originará evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de un descenso de temperatura en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

El viernes, el frente se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México; mientras que su masa de aire polar modificará sus características térmicas, propiciando un ascenso de la temperatura en el noreste, oriente, centro y sureste del país, durante este día.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 3 y máxima de 11 grados, con cielo nublado, el miércoles tendremos una máxima de 14 y una mínima de 3 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 13 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) , Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua.

Posible caída de lluvia engelante, durante la mañana: zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur) y Nayarit.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde: Veracruz (centro y sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.