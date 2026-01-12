FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026
El acuerdo que incluye la Copa Mundial de 2026 y otros torneos, tiene el objetivo de centralizar la información oficial y fortalecer la integridad de sus competiciones
La FIFA dio a conocer este lunes la designación de Stats Perform como su primer distribuidor oficial global de datos y derechos de transmisión para apuestas, una decisión que marca un cambio relevante en la forma en que el organismo gestionará uno de sus activos digitales más sensibles rumbo a la Copa Mundial de 2026.
El acuerdo, de carácter exclusivo, contempla la recopilación y distribución de datos oficiales de apuestas, así como transmisiones en vivo de los partidos, dirigidas únicamente a operadores de apuestas que cuenten con licencias vigentes en sus respectivos países. Con ello, la FIFA busca establecer un canal único y controlado para el uso de información en tiempo real relacionada con sus competencias.
La alianza tendrá como eje principal la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, pero no se limitará a ese torneo. También incluirá otras competiciones organizadas por la FIFA, como los campeonatos femeninos, torneos juveniles y eventos de futsal. El planteamiento es centralizar la distribución de datos y reducir la circulación de información no autorizada en el mercado global de apuestas deportivas.
Desde la FIFA se explicó que este modelo apunta a reforzar la integridad de las competiciones. Al contar con un proveedor oficial, el organismo pretende disminuir el uso de fuentes irregulares y garantizar que las casas de apuestas operen con datos verificados y consistentes. Además, se indicó que los ingresos derivados de este acuerdo serán destinados al desarrollo del futbol en distintas regiones del mundo, aunque no se detallaron cifras ni porcentajes.
Stats Perform es una empresa especializada en inteligencia deportiva y análisis de datos, con presencia en múltiples ligas y disciplinas. En el marco de este acuerdo, pondrá a disposición su infraestructura tecnológica para ofrecer estadísticas avanzadas, resultados en tiempo real y transmisiones de baja latencia. Estos servicios están diseñados para integrarse directamente en plataformas digitales de apuestas, facilitando una experiencia más inmediata para los usuarios.
Representantes de la FIFA subrayaron que la relación con Stats Perform se desarrollará bajo marcos regulatorios estrictos y que solo podrán acceder a estos contenidos los operadores que cumplan con la legislación local de cada país. La intención, según el organismo, es ordenar un mercado en expansión y ofrecer productos oficiales en entornos digitales que ya forman parte del consumo cotidiano de los aficionados.
Sin embargo, el anuncio también reabrió el debate sobre la creciente cercanía entre el futbol y la industria de las apuestas. Especialistas en ética deportiva y juego responsable han señalado que este tipo de acuerdos obliga a reforzar las políticas de prevención, especialmente en lo que respecta a la protección de menores y públicos vulnerables ante una mayor exposición a contenidos vinculados al juego.
Más allá de la discusión, la designación de Stats Perform confirma la apuesta de la FIFA por los datos y la tecnología como elementos centrales de su estrategia comercial. De cara al Mundial de 2026, el organismo busca adaptarse a un ecosistema digital en constante transformación, manteniendo un mayor control sobre la distribución y el uso de la información que generan sus competiciones más importantes.