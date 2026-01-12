FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026

La FIFA dio a conocer este lunes la designación de Stats Perform como su primer distribuidor oficial global de datos y derechos de transmisión para apuestas, una decisión que marca un cambio relevante en la forma en que el organismo gestionará uno de sus activos digitales más sensibles rumbo a la Copa Mundial de 2026.

El acuerdo, de carácter exclusivo, contempla la recopilación y distribución de datos oficiales de apuestas, así como transmisiones en vivo de los partidos, dirigidas únicamente a operadores de apuestas que cuenten con licencias vigentes en sus respectivos países. Con ello, la FIFA busca establecer un canal único y controlado para el uso de información en tiempo real relacionada con sus competencias.

La alianza tendrá como eje principal la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, pero no se limitará a ese torneo. También incluirá otras competiciones organizadas por la FIFA, como los campeonatos femeninos, torneos juveniles y eventos de futsal. El planteamiento es centralizar la distribución de datos y reducir la circulación de información no autorizada en el mercado global de apuestas deportivas.