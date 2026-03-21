Mañana se corre la Spider Run en Saltillo; esperan más de mil corredores

Saltillo se alista para la sexta edición de la Spider Run-La Salle, que se llevará a cabo este domingo 22 de marzo a las 8:00 de la mañana, con salida y meta en las instalaciones del Colegio La Salle. El evento reunirá a corredores de distintas edades en una jornada que combina actividad física y convivencia. De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de 1,650 corredores en la ciudad, cifra que refleja el crecimiento de la carrera en los últimos años. A nivel general, la gira del evento proyecta reunir a más de 4 mil participantes en sus diferentes sedes.

Las distancias principales serán de 5 y 3 kilómetros, ambas sobre el circuito de la Ruta Recreativa. En la prueba de 5 kilómetros habrá categorías por edad, desde juvenil hasta mayores de 70 años. En tanto, los 3 kilómetros se correrán en modalidad libre, tanto en la rama varonil como femenil.

Al finalizar estas competencias, se llevará a cabo la carrera infantil de 1 kilómetro, donde participarán niñas y niños en distintos rangos de edad. Este segmento forma parte del enfoque familiar del evento, que busca integrar a participantes de todas las edades. Previo a la carrera, este sábado se realizó la entrega de kits en el Colegio La Salle, donde los inscritos recibieron su playera, número, chip y calcetas. Asimismo, los organizadores confirmaron que los cupos se agotaron, por lo que se espera una asistencia completa para esta edición. En cuanto a la logística, el recorrido contará con puntos de hidratación, señalización, servicio médico, sanitarios y área de guardarropa, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas a los corredores durante la competencia.

La Spider Run surgió hace seis años y, con el paso del tiempo, se ha mantenido como una opción para quienes buscan participar en una carrera recreativa. Además de Saltillo, el evento continuará en otras ciudades del estado, con fechas programadas en Torreón y Piedras Negras en las próximas semanas. Con todo listo para este domingo, la recomendación para los participantes es acudir con anticipación, seguir las indicaciones del staff y tomar en cuenta las condiciones del recorrido para desarrollar la actividad sin contratiempos.

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