INAPAM 2026: así puedes aplicar al sueldo de hasta 9,500 pesos para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que busca conectar a adultos mayores con oportunidades laborales formales en distintas empresas del país. Para junio de 2026, algunas vacantes disponibles ofrecen sueldos de hasta 9,500 pesos mensuales, además de prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas y acceso al IMSS. El objetivo principal del programa es impulsar la inclusión laboral y combatir la discriminación por edad.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva del INAPAM? La Vinculación Productiva funciona como una bolsa de trabajo especializada para personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM vigente. A través de convenios con empresas privadas y organizaciones, el instituto canaliza a los adultos mayores hacia vacantes compatibles con su experiencia, capacidades y necesidades personales. Las áreas con mayor demanda incluyen: - Atención al cliente - Ventas - Servicios administrativos - Consultoría - Sector hospitalario - Comercio y retail Además, muchas empresas ofrecen horarios flexibles y capacitación para facilitar la adaptación a nuevas herramientas o tecnologías. ¿El INAPAM entrega directamente el dinero? No. Es importante aclarar que el INAPAM no otorga un apoyo económico directo ni una pensión adicional. El sueldo proviene de las empresas participantes que forman parte del programa de inclusión laboral. Sin embargo, el instituto sí actúa como intermediario para facilitar el acceso a empleos formales y mejor remunerados para adultos mayores. Requisitos para aplicar al sueldo de 9,500 pesos en junio 2026 Las personas interesadas deberán cumplir con algunos requisitos básicos para iniciar el proceso de vinculación laboral. Para aplicar, se solicita: - Credencial INAPAM vigente (original y copia) - Identificación oficial con fotografía - Comprobante de domicilio reciente - Solicitud de empleo o currículum vitae Uno de los puntos más importantes es presentar información clara sobre experiencia laboral previa y habilidades actuales, ya que esto puede influir en las vacantes disponibles.

¿Dónde hacer el trámite? El registro debe realizarse directamente en los Módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, ubicados en distintos estados del país. Los módulos operan generalmente: - De lunes a viernes. De 08:00 a 15:00 horas En la Ciudad de México y zona metropolitana suele existir una mayor rotación de vacantes, aunque el programa tiene cobertura nacional. Especialistas recomiendan acudir temprano, ya que las vacantes con mejores salarios suelen agotarse rápidamente. Beneficios adicionales del programa Además del sueldo mensual, algunas vacantes incluyen beneficios adicionales que pueden mejorar la estabilidad económica de los adultos mayores. Entre ellos destacan: - Aguinaldo - Vacaciones pagadas - Seguro social (IMSS) - Pago de utilidades - Capacitación constante El programa también contempla opciones de autoempleo y asesoría para pequeños emprendimientos.

Una oportunidad laboral para adultos mayores en México La estrategia del INAPAM busca reconocer el valor de la experiencia laboral de los adultos mayores y abrir espacios más incluyentes dentro del mercado laboral mexicano. Para miles de personas, este programa representa la posibilidad de obtener ingresos fijos, prestaciones y una oportunidad de mantenerse activos laboralmente. El instituto recordó que todos los trámites son completamente gratuitos y que no es necesario recurrir a intermediarios para participar en el proceso.

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