INAPAM 2026: así puedes aplicar al sueldo de hasta 9,500 pesos para adultos mayores

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    INAPAM 2026: así puedes aplicar al sueldo de hasta 9,500 pesos para adultos mayores
    Durante junio de 2026, personas con credencial vigente podrán acceder a vacantes con salarios de hasta 9,500 pesos mensuales, prestaciones de ley y horarios flexibles. FOTO: ESPECIAL

El programa Vinculación Productiva del INAPAM continúa abriendo oportunidades laborales para adultos mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que busca conectar a adultos mayores con oportunidades laborales formales en distintas empresas del país.

Para junio de 2026, algunas vacantes disponibles ofrecen sueldos de hasta 9,500 pesos mensuales, además de prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas y acceso al IMSS. El objetivo principal del programa es impulsar la inclusión laboral y combatir la discriminación por edad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-usar-inapam-para-mejorar-tu-pension-del-imss-paso-a-paso-AD19839900

¿Qué es el programa Vinculación Productiva del INAPAM?

La Vinculación Productiva funciona como una bolsa de trabajo especializada para personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM vigente.

A través de convenios con empresas privadas y organizaciones, el instituto canaliza a los adultos mayores hacia vacantes compatibles con su experiencia, capacidades y necesidades personales.

Las áreas con mayor demanda incluyen:

- Atención al cliente

- Ventas

- Servicios administrativos

- Consultoría

- Sector hospitalario

- Comercio y retail

Además, muchas empresas ofrecen horarios flexibles y capacitación para facilitar la adaptación a nuevas herramientas o tecnologías.

¿El INAPAM entrega directamente el dinero?

No. Es importante aclarar que el INAPAM no otorga un apoyo económico directo ni una pensión adicional. El sueldo proviene de las empresas participantes que forman parte del programa de inclusión laboral.

Sin embargo, el instituto sí actúa como intermediario para facilitar el acceso a empleos formales y mejor remunerados para adultos mayores.

Requisitos para aplicar al sueldo de 9,500 pesos en junio 2026

Las personas interesadas deberán cumplir con algunos requisitos básicos para iniciar el proceso de vinculación laboral.

Para aplicar, se solicita:

- Credencial INAPAM vigente (original y copia)

- Identificación oficial con fotografía

- Comprobante de domicilio reciente

- Solicitud de empleo o currículum vitae

Uno de los puntos más importantes es presentar información clara sobre experiencia laboral previa y habilidades actuales, ya que esto puede influir en las vacantes disponibles.

$!El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su programa de Vinculación Productiva.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su programa de Vinculación Productiva. FOTO: ESPECIAL

¿Dónde hacer el trámite?

El registro debe realizarse directamente en los Módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, ubicados en distintos estados del país.

Los módulos operan generalmente:

- De lunes a viernes. De 08:00 a 15:00 horas

En la Ciudad de México y zona metropolitana suele existir una mayor rotación de vacantes, aunque el programa tiene cobertura nacional.

Especialistas recomiendan acudir temprano, ya que las vacantes con mejores salarios suelen agotarse rápidamente.

Beneficios adicionales del programa

Además del sueldo mensual, algunas vacantes incluyen beneficios adicionales que pueden mejorar la estabilidad económica de los adultos mayores.

Entre ellos destacan:

- Aguinaldo

- Vacaciones pagadas

- Seguro social (IMSS)

- Pago de utilidades

- Capacitación constante

El programa también contempla opciones de autoempleo y asesoría para pequeños emprendimientos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/modulos-inapam-donde-puedes-tramitar-tu-credencial-en-2026-MK19029984

Una oportunidad laboral para adultos mayores en México

La estrategia del INAPAM busca reconocer el valor de la experiencia laboral de los adultos mayores y abrir espacios más incluyentes dentro del mercado laboral mexicano.

Para miles de personas, este programa representa la posibilidad de obtener ingresos fijos, prestaciones y una oportunidad de mantenerse activos laboralmente.

El instituto recordó que todos los trámites son completamente gratuitos y que no es necesario recurrir a intermediarios para participar en el proceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
adultos mayores

Localizaciones


México

Organizaciones


INAPAM

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Política ficción

Política ficción
NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?

NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?
La decisión de la juzgadora María Padrón (quien fue señalada por recibir apoyo del Gobierno estatal en la pasada elección judicial) ocurre tras operativos de fuerzas federales.

Libera jueza a 3 en cateos de NL ligados a red de huachicol
La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos desató un aumento en delitos con uso de armas y explosivos en Sinaloa.

Guerra entre Los Chapitos y Los Mayos detonó aumento de uso de explosivos en Sinaloa
Los verdaderos rostros de los protagonistas de esta tragedia. María Justina Cabrera García y su novio Juan Manuel García.

‘La maestra de la escuela’... La verdadera historia de Laurita Garza, corrido escrito por Lalo Mora (videos)
El registro obligatorio de líneas telefónicas con la CURP continúa en México y miles de usuarios aún no completan el trámite.

¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe
Personajes. Las figuras de maestros en la televisión mexicana han sido representadas desde la comedia infantil hasta el drama romántico.

De ‘Jirafales’ a ‘Arturo de la Barrera’: los maestros más recordados de la televisión mexicana
Nuevo León buscará brillar fuera de la cancha con un cartel musical encabezado por figuras internacionales y del regional mexicano.

Monterrey vibra con el Mundial 2026: Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias confirmados para el Fan Festival