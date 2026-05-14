Duelo en la frontera: Saraperos visita a Toros de Tijuana; horario y dónde seguir al Dragón del Norte

Los Saraperos de Saltillo abren este viernes una visita de máxima exigencia ante los Toros de Tijuana, en una serie de tres juegos que puede marcar el pulso inmediato de la Nave Verde dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El compromiso arrancará en el Toros Mobil Park, donde la novena fronteriza llega como líder de la Zona Norte con marca de 16-6, mientras que Saltillo aparece en el fondo del standing con 7-16, a 9.5 juegos de distancia, de acuerdo con la tabla oficial de la LMB. La serie también tiene un componente de revancha tempranera, pues Toros y Saraperos ya se enfrentaron en el arranque de la campaña en el Estadio Francisco I. Madero.

En aquella presentación, Tijuana impuso condiciones y ganó 10-4 con una ofensiva de 14 imparables, incluidos tres cuadrangulares, mientras que Saltillo apenas pudo reaccionar en la parte final del juego. Para la Nave Verde, el reto principal será sostener el pitcheo y encontrar regularidad ofensiva. Aunque Saraperos viene de una campaña complicada en la tabla, ya mostró capacidad de daño en la serie ante Dorados de Chihuahua, donde explotó con 16 hits en una victoria de 13-4, impulsado por el poder de Oscar Colás y Christian Villanueva. El problema es que enfrente tendrá al equipo más encendido del Norte. Toros llega con racha ganadora de seis juegos, además de una diferencia de carreras de +48, producto de 124 anotadas y 76 permitidas. Su dominio reciente incluye una barrida sobre Tecolotes de los Dos Laredos, serie en la que Tijuana ganó con pitcheo oportuno y producción en entradas clave. ¿A qué hora juega Saraperos vs Toros? La serie inicia este viernes 15 de mayo a las 8:35 de la noche. El segundo juego será el sábado 16 de mayo a las 7:05 p.m., y el tercero se disputará el domingo 17 de mayo a las 6:05 p.m., todos en el Toros Mobil Park.

¿Dónde ver Saraperos vs Toros? Los juegos de la Temporada 2026 de la LMB están disponibles en LMB TV, plataforma oficial que anunció cobertura en vivo para los 930 juegos de temporada regular. Por qué importa esta serie Para Toros, la serie representa la oportunidad de ampliar su dominio en la cima del Norte. Para Saraperos, en cambio, es una prueba de carácter: ganar en Tijuana no sólo significaría cortar distancia en el standing, también enviaría una señal de reacción en una temporada que exige resultados inmediatos para no perder terreno rumbo a la pelea por playoffs.

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