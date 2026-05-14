Duelo en la frontera: Saraperos visita a Toros de Tijuana; horario y dónde seguir al Dragón del Norte

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Duelo en la frontera: Saraperos visita a Toros de Tijuana; horario y dónde seguir al Dragón del Norte
    Saraperos de Saltillo visita a Toros de Tijuana en una serie clave para intentar reaccionar dentro de la Zona Norte de la LMB 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Nave Verde llega al Toros Mobil Park con urgencia de reaccionar ante el líder de la Zona Norte, en una serie de alto riesgo que inicia este viernes

Los Saraperos de Saltillo abren este viernes una visita de máxima exigencia ante los Toros de Tijuana, en una serie de tres juegos que puede marcar el pulso inmediato de la Nave Verde dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El compromiso arrancará en el Toros Mobil Park, donde la novena fronteriza llega como líder de la Zona Norte con marca de 16-6, mientras que Saltillo aparece en el fondo del standing con 7-16, a 9.5 juegos de distancia, de acuerdo con la tabla oficial de la LMB.

La serie también tiene un componente de revancha tempranera, pues Toros y Saraperos ya se enfrentaron en el arranque de la campaña en el Estadio Francisco I. Madero.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-no-completa-la-barrida-y-cae-ante-charros-en-el-madero-AF20706688

En aquella presentación, Tijuana impuso condiciones y ganó 10-4 con una ofensiva de 14 imparables, incluidos tres cuadrangulares, mientras que Saltillo apenas pudo reaccionar en la parte final del juego.

Para la Nave Verde, el reto principal será sostener el pitcheo y encontrar regularidad ofensiva. Aunque Saraperos viene de una campaña complicada en la tabla, ya mostró capacidad de daño en la serie ante Dorados de Chihuahua, donde explotó con 16 hits en una victoria de 13-4, impulsado por el poder de Oscar Colás y Christian Villanueva.

El problema es que enfrente tendrá al equipo más encendido del Norte. Toros llega con racha ganadora de seis juegos, además de una diferencia de carreras de +48, producto de 124 anotadas y 76 permitidas.

Su dominio reciente incluye una barrida sobre Tecolotes de los Dos Laredos, serie en la que Tijuana ganó con pitcheo oportuno y producción en entradas clave.

¿A qué hora juega Saraperos vs Toros?

La serie inicia este viernes 15 de mayo a las 8:35 de la noche. El segundo juego será el sábado 16 de mayo a las 7:05 p.m., y el tercero se disputará el domingo 17 de mayo a las 6:05 p.m., todos en el Toros Mobil Park.

¿Dónde ver Saraperos vs Toros?

Los juegos de la Temporada 2026 de la LMB están disponibles en LMB TV, plataforma oficial que anunció cobertura en vivo para los 930 juegos de temporada regular.

Por qué importa esta serie

Para Toros, la serie representa la oportunidad de ampliar su dominio en la cima del Norte. Para Saraperos, en cambio, es una prueba de carácter: ganar en Tijuana no sólo significaría cortar distancia en el standing, también enviaría una señal de reacción en una temporada que exige resultados inmediatos para no perder terreno rumbo a la pelea por playoffs.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Previa

Localizaciones


Tijuana

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
Toros de Tijuana

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Alfredo Ramírez Bedolla y Omar García Harfuch, encabezaron la reunión del Gabinete de Seguridad con Presidentes Municipales

Harfuch realiza reunión de seguridad con titulares de la Marina y Defensa en Michoacán
‘Fue un accidente’ declara Erika María ‘N’ sobre el asesinato de Carolina Flores

‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores
Sheinbaum reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México debido a la insuficiencia de pruebas presentadas.

Afirma Sheinbaum que gobierno de Trump ha negado 36 solicitudes de extradición
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vivió un momento incómodo luego de que un apagón interrumpiera una conferencia oficial en Mexicali, justo cuando autoridades estatales negaban fallas.

Mientras decían que no había apagones, Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia (Video)
Isabel Díaz Ayuso acusó a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de afectar su agenda en México y poner en riesgo a su equipo.

Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México
Es la segunda muerte que sacude a la compañía de cruceros en menos de una semana.

Un pasajero de Carnival Cruise muere tras saltar por la borda en el Caribe
Audias Flores Silva, mando del CJNG, fue detenido por autoridades mexicanas el pasado 27 de abril en Nayarit.

Amplía justicia de EU cargos contra ‘El Jardinero’
Trump contempló este año una operación de alto riesgo que consistía en enviar tropas terrestres a territorio iraní para recuperar el material nuclear.

El secretario de Energía, Chris Wright, advierte que Irán está ‘aterradoramente cerca’ de tener un arma nuclear