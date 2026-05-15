Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
    Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero (noroeste y este), Morelos (norte y sur), Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), e iniciará en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (noreste, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste) y Tlaxcala (este).

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/frentes-frios-en-mexico-cuantos-le-quedan-a-la-temporada-invernal-segun-el-smn-de-conagua-GC18923995

Otro canal de baja presión en el interior del país, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco y Michoacán.

Por último, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, continuará generando rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Para el sábado, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano, en interacción con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Asimismo, una línea seca en el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, ocasionará vientos fuertes muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del país mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Durango (oeste y noreste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero, Guanajuato (centro, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (suroeste), Morelos, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste); finalizando el día sábado en Sonora y Chihuahua e iniciando en Veracruz (centro y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 21 y máxima de 33 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 32 y una mínima de 22 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 33 y mínima de 22.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes durante 48 horas (50 a 75 mm): Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y este), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (suroeste y sur), Michoacán (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Ciudad de México, Tlaxcala y Tamaulipas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y durante la mañana en el golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.

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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LAS LLUVIAS

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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