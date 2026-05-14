U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026

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    U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026
    La presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de U2 coincidieron en la Asamblea General de la Copa Mundial de los Niños de la Calle o Street Child United Cuarto oscuro

Primero BTS el 6 de mayo, y ahora la presidenta Sheinbaum coincide con Bono y los integrantes de U2 en el Teatro Hidalgo de la CDMX

Desde su llegada a México, el 12 de mayo del 2026, la banda de rock U2 se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Fotografías y videos de los integrantes de U2, Bono, David Howell, Adam Clayton y Larry Mullen, recorriendo la Ciudad de México, se han vuelto el foco de los medios.

Se detalló que la agrupación estaba filmando un nuevo video musical, y estaba utilizando el Centro Histórico, especialmente la Plaza de Santo Domingo, como escenario de grabación, para la canción ‘The Street of Dreams’.

https://vanguardia.com.mx/show/son-fans-de-mexico-continua-u2-grabando-su-nuevo-videoclip-en-cdmx-KD20674835

Dentro de los vídeos que se viralizaron, por la visita de U2, fue uno donde los integrantes piden permiso a una familia para filmar desde su balcón. En el video, se observa a cada uno de ellos ingresando al piso, pidiendo gracias a los residentes.

La multitud mexicana recibió a U2, pero el acercamiento a México, no se quedó solo con los fans, sino que la misma presidenta Sheinbaum compartió en su cuenta oficial de X haberse reunido con los músicos en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México.

En el vídeo, Sheinbaum recibe al guitarrista Dave Howell, también conocido como The Edge, y al cantante principal, Paul David, famosamente apodado como Bono. Durante su breve charla, los músicos ovacionaron a la presidenta; The Edge incluso se hizo llamar fan. Por su parte, Bono celebró las políticas de ‘atención médica universal’ y ‘aumento del salario mínimo' que la administración de Sheinbaum ha comunicado durante su mandato.

También destacaron y agradecieron, la participación de la presidenta en la Copa Mundial de los Niños de la Calle, en la cual ambos artistas estuvieron presentes. El evento tuvo lugar del 5 al 15 de mayo y tiene como objetivo reunir a más de 300 jóvenes en situaciones vulnerables, de 30 países, para realizar actividades de futbol y arte.

En su publicación de redes, la presidenta de México compartió la reunión y adjuntó la siguiente descripción en el vídeo:

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos. A ellos los acompañan grandes embajadores de esta noble causa, la banda U2. Bienvenidas y bienvenidos.’

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/celebra-sheinbaum-saludo-de-bts-desde-palacio-nacional-y-asegura-que-regresaran-el-proximo-ano-LF20529507

Previamente, la presidenta Sheinbaum se viralizó por haber recibido a los integrantes de la banda de K-POP, BTS, en el Palacio Nacional. Evento, en el cual llenó los límites del zócalo capitalino, el 6 de mayo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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