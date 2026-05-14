U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026

Desde su llegada a México, el 12 de mayo del 2026, la banda de rock U2 se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Fotografías y videos de los integrantes de U2, Bono, David Howell, Adam Clayton y Larry Mullen, recorriendo la Ciudad de México, se han vuelto el foco de los medios. Se detalló que la agrupación estaba filmando un nuevo video musical, y estaba utilizando el Centro Histórico, especialmente la Plaza de Santo Domingo, como escenario de grabación, para la canción ‘The Street of Dreams’.

Dentro de los vídeos que se viralizaron, por la visita de U2, fue uno donde los integrantes piden permiso a una familia para filmar desde su balcón. En el video, se observa a cada uno de ellos ingresando al piso, pidiendo gracias a los residentes. La multitud mexicana recibió a U2, pero el acercamiento a México, no se quedó solo con los fans, sino que la misma presidenta Sheinbaum compartió en su cuenta oficial de X haberse reunido con los músicos en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. En el vídeo, Sheinbaum recibe al guitarrista Dave Howell, también conocido como The Edge, y al cantante principal, Paul David, famosamente apodado como Bono. Durante su breve charla, los músicos ovacionaron a la presidenta; The Edge incluso se hizo llamar fan. Por su parte, Bono celebró las políticas de ‘atención médica universal’ y ‘aumento del salario mínimo' que la administración de Sheinbaum ha comunicado durante su mandato.

También destacaron y agradecieron, la participación de la presidenta en la Copa Mundial de los Niños de la Calle, en la cual ambos artistas estuvieron presentes. El evento tuvo lugar del 5 al 15 de mayo y tiene como objetivo reunir a más de 300 jóvenes en situaciones vulnerables, de 30 países, para realizar actividades de futbol y arte. En su publicación de redes, la presidenta de México compartió la reunión y adjuntó la siguiente descripción en el vídeo: ‘Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos. A ellos los acompañan grandes embajadores de esta noble causa, la banda U2. Bienvenidas y bienvenidos.’

Previamente, la presidenta Sheinbaum se viralizó por haber recibido a los integrantes de la banda de K-POP, BTS, en el Palacio Nacional. Evento, en el cual llenó los límites del zócalo capitalino, el 6 de mayo.

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