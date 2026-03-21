VIDEO| Abuelita se vuelve viral tras vencer a joven rival en reto de futbol

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Fútbol Internacional
/ 21 marzo 2026
    VIDEO| Abuelita se vuelve viral tras vencer a joven rival en reto de futbol
    Usuarios destacaron la técnica y seguridad mostrada en el video viral. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Una mujer adulta mayor se volvió viral tras protagonizar una jugada en un reto de futbol en Brasil, donde mostró control, regate y definición frente a un rival más joven

Un video captado en Brasil ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales al mostrar a una mujer adulta mayor protagonizando una jugada poco común en una cancha de futbol. La escena, que forma parte de un reto de “uno contra uno” con portero, ha sido compartida en distintas plataformas y ha generado conversación por la habilidad mostrada por la protagonista.

En el clip, de apenas unos segundos, se observa a la mujer con el balón en los pies frente a un rival más joven. Lejos de limitarse, encara la situación con seguridad, mantiene el control del esférico y ejecuta un movimiento para desbordar al defensor. Tras superarlo, se dirige hacia la portería donde el arquero intenta anticipar la jugada.

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Sin apresurarse, la mujer define con un disparo colocado que termina dentro del arco, concretando la jugada ante la sorpresa de quienes observaban la escena. El momento ha sido replicado por cuentas deportivas y de entretenimiento, acumulando miles de reproducciones, reacciones y comentarios.

Usuarios de distintas partes del mundo han reaccionado al video destacando la técnica mostrada y la tranquilidad con la que resolvió la jugada. Entre los mensajes más recurrentes se encuentran aquellos que subrayan que la práctica del futbol no está limitada por la edad, sino por la constancia y el gusto por el deporte.

El contexto en el que ocurre la acción también ha llamado la atención, ya que Brasil es reconocido por su fuerte vínculo con el futbol, una disciplina que forma parte de su vida cotidiana. En ese sentido, escenas como esta suelen conectar rápidamente con la audiencia, al reflejar cómo el deporte puede practicarse en distintos entornos y etapas de la vida.

Además del impacto inmediato en redes, el video ha abierto una conversación sobre la participación de personas mayores en actividades deportivas. Especialistas han señalado en diversas ocasiones que mantenerse activo contribuye a mejorar la calidad de vida, y ejemplos como este ayudan a visibilizar ese mensaje de manera espontánea.

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Aunque se desconoce la identidad de la mujer y el lugar exacto donde fue grabado el video, su participación ha sido suficiente para convertirla en un fenómeno viral. La jugada, más allá del resultado, ha sido interpretada por muchos como una muestra de que la pasión por el futbol puede mantenerse con el paso del tiempo.

El video continúa circulando y sumando visualizaciones, mientras usuarios siguen compartiéndolo como un ejemplo de habilidad y gusto por el deporte, sin importar la edad.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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