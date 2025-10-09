Maratón LALA 2026: Presentan la edición 37 de la fiesta deportiva de la Laguna
Las inscripciones ya están abiertas para la justa que además será clasificatoria para el Maratón de Boston
TORREÓN, COAH.- Fue presentada la edición 37 del Maratón LALA, que se celebrará el 1 de marzo de 2026, el cual será clasificatorio para el Maratón de Boston, en Estados Unidos.
El comité organizador informó que se espera la participación de 4 mil 500 competidores que recorrerán, como ya es tradición, las tres ciudades de la Comarca Lagunera: Torreón, en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.
A partir de este jueves arrancaron las inscripciones, las cuales hasta el 31 de octubre tendrán un costo de mil 220 pesos, y de 1 al 15 de noviembre serán de mil 360 pesos.
El anuncio fue realizado en rueda de prensa por María Luisa Marroquín, directora general del Maratón LALA, acompañada por el consejero Felipe Cedillo; Eduardo Murra Marcos, presidente del Consejo de Administración de Cimaco; Francisco Barraza, director del Sanatorio Español y Alfredo Alemán Baños, director técnico de la justa.
María Luisa Marroquín comentó que cada año buscan innovar y superar las ediciones anteriores, así como las expectativas de los corredores.
“Una vez más la Comarca Lagunera se convertirá en un escenario vibrante de superación, aquí más de 4 mil corredores nacionales e internacionales se darán cita para demostrar que no existen límites cuando se avanza con propósito y en comunidad”, dijo Marroquín.
Aclaró que el recorrido se mantendrá sin ajustes o modificaciones en la ruta. Señaló que la edición 2025 tuvo una presencia del 35% de mujeres, por lo que esperan superar la cifra.
PREMIOS POR RÉCORD
Se informó que los ganadores -tanto de la rama varonil como femenil- que rompan el récord del maratón en su categoría serán acreedores a un automóvil modelo 2026. El récord para las mujeres es de 3 horas 8 minutos y 17 segundos, y en la rama varonil de 2 horas y 29 minutos.
Además, los ganadores de cada categoría recibirán una bolsa económica como premio que será de 225 mil pesos.
El arranque de la justa será a las 6:20 horas con la salida de los corredores con discapacidad, y a las 6:30 la salida oficial del resto de los corredores.
A CORRER:
Los registros están disponibles desde el 9 de octubre en la página web maratonlala.org.