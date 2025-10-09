Maratón LALA 2026: Presentan la edición 37 de la fiesta deportiva de la Laguna

Deportes
/ 9 octubre 2025
    Maratón LALA 2026: Presentan la edición 37 de la fiesta deportiva de la Laguna
    El 1 de marzo del 2026 se realizará una nueva edición de la tradicional carrera. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ

Las inscripciones ya están abiertas para la justa que además será clasificatoria para el Maratón de Boston

TORREÓN, COAH.- Fue presentada la edición 37 del Maratón LALA, que se celebrará el 1 de marzo de 2026, el cual será clasificatorio para el Maratón de Boston, en Estados Unidos.

El comité organizador informó que se espera la participación de 4 mil 500 competidores que recorrerán, como ya es tradición, las tres ciudades de la Comarca Lagunera: Torreón, en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.

A partir de este jueves arrancaron las inscripciones, las cuales hasta el 31 de octubre tendrán un costo de mil 220 pesos, y de 1 al 15 de noviembre serán de mil 360 pesos.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por María Luisa Marroquín, directora general del Maratón LALA, acompañada por el consejero Felipe Cedillo; Eduardo Murra Marcos, presidente del Consejo de Administración de Cimaco; Francisco Barraza, director del Sanatorio Español y Alfredo Alemán Baños, director técnico de la justa.

$!Se espera la participación de 4 mil 500 corredores en la edición 2026 del Maratón Lala. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ
Se espera la participación de 4 mil 500 corredores en la edición 2026 del Maratón Lala. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ

María Luisa Marroquín comentó que cada año buscan innovar y superar las ediciones anteriores, así como las expectativas de los corredores.

“Una vez más la Comarca Lagunera se convertirá en un escenario vibrante de superación, aquí más de 4 mil corredores nacionales e internacionales se darán cita para demostrar que no existen límites cuando se avanza con propósito y en comunidad”, dijo Marroquín.

Aclaró que el recorrido se mantendrá sin ajustes o modificaciones en la ruta. Señaló que la edición 2025 tuvo una presencia del 35% de mujeres, por lo que esperan superar la cifra.

PREMIOS POR RÉCORD

Se informó que los ganadores -tanto de la rama varonil como femenil- que rompan el récord del maratón en su categoría serán acreedores a un automóvil modelo 2026. El récord para las mujeres es de 3 horas 8 minutos y 17 segundos, y en la rama varonil de 2 horas y 29 minutos.

Además, los ganadores de cada categoría recibirán una bolsa económica como premio que será de 225 mil pesos.

El arranque de la justa será a las 6:20 horas con la salida de los corredores con discapacidad, y a las 6:30 la salida oficial del resto de los corredores.

A CORRER:

Los registros están disponibles desde el 9 de octubre en la página web maratonlala.org.

Temas


Maratones

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Grupo Lala

true

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna. Tiene más de 10 años como periodista. Es corresponsal de Vanguardia en la región Laguna, así como reportero investigador de Semanario. Ha trabajado y colaborado en otros medios nacionales. Ha sido becario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la Red Global de Periodismo de Investigación y del Border Center for Journalists and Bloggers.

Ha obtenido premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, así como menciones honoríficas en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas. Actualmente también colabora en el programa Contrapunto de GREM Radio y es profesor de la Universidad Iberoamericana Torreón

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?