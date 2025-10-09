Maratón LALA 2026: Presentan la edición 37 de la fiesta deportiva de la Laguna

TORREÓN, COAH.- Fue presentada la edición 37 del Maratón LALA, que se celebrará el 1 de marzo de 2026, el cual será clasificatorio para el Maratón de Boston, en Estados Unidos.

El comité organizador informó que se espera la participación de 4 mil 500 competidores que recorrerán, como ya es tradición, las tres ciudades de la Comarca Lagunera: Torreón, en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.

A partir de este jueves arrancaron las inscripciones, las cuales hasta el 31 de octubre tendrán un costo de mil 220 pesos, y de 1 al 15 de noviembre serán de mil 360 pesos.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por María Luisa Marroquín, directora general del Maratón LALA, acompañada por el consejero Felipe Cedillo; Eduardo Murra Marcos, presidente del Consejo de Administración de Cimaco; Francisco Barraza, director del Sanatorio Español y Alfredo Alemán Baños, director técnico de la justa.