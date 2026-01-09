Reporteros Sin Fronteras condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz

El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, Veracruz, fue condenado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que advirtió que se trata del undécimo comunicador asesinado desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México.

En un comunicado, la organización urgió a las autoridades a que la investigación del crimen avance con “rigor y total transparencia” y a que se examine “prioritariamente la posible relación del crimen con su labor periodística”.

“Comenzar 2026 con el asesinato de un periodista, después de un 2025 que ya fue el año más mortífero para la prensa en México en los últimos tres años, envía una señal extremadamente alarmante”, señaló el director de RSF, Arturo Romeu.

PERIODISTA DENUNCIÓ AMENAZAS

RSF recordó que Castro, de 25 años, había “sido amenazado hace poco más de dos años por policías municipales en Poza Rica”, lo que derivó en “su incorporación al mecanismo local de protección en abril de 2024”.

“Ante el temor por su vida, el periodista se vio obligado a salir temporalmente de la ciudad, antes de retornar a la ciudad en agosto de 2025 y retomar su labor”, indicó el documento.

No obstante, la organización precisó que, de acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), “las medidas de protección” fueron suspendidas en 2024, bajo el argumento de que “el tema había sido atendido”.

FISCALÍA INVESTIGA EL CRIMEN

RSF también informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación por el homicidio, mientras que la CEAPP condenó el crimen y exigió que se haga justicia.

En este contexto, la organización subrayó que en el segundo año del mandato de Sheinbaum existe “nuevamente la oportunidad -y la responsabilidad- de evitar que 2026 reproduzca este patrón de violencia letal”.

CONOCE AL PERIODISTA CARLOS CASTRO

Carlos Castro era director de la página informativa de Facebook Código Norte de Veracruz, especializada en temas de seguridad en la zona norte de la entidad. Fue asesinado a tiros por hombres armados no identificados que ingresaron al establecimiento de comida TrogueBirria, donde el periodista se encontraba cenando.

El comunicador también colaboró con medios locales como Vanguardia Veracruz, La Opinión de Poza Rica y el portal Enfoque, donde cubría principalmente la fuente policiaca, incluidos arrestos, accidentes, homicidios, secuestros y casos de corrupción que involucraban a autoridades.

Según RSF, en Veracruz persiste un “clima de creciente hostilidad contra la prensa”, que ha “denunciado intimidaciones reiteradas, intentos de secuestro y la falta de recursos por parte de las autoridades para garantizar su seguridad”.

En 2025, México se ubicó como el segundo país “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.