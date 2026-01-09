Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia

La tarde de este viernes, un juez de control resolvió vincular a proceso a José “N” por el delito de matricidio calificado, tras ser detenido en flagrancia por el homicidio de su madre, María Esther Amaya. Durante la audiencia inicial se dio a conocer que el imputado presenta antecedentes de consumo de drogas, así como un historial de violencia familiar.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 7 de enero en la colonia Conquistadores. Aproximadamente a las 6:00 de la mañana, la víctima llamó por teléfono a una de sus hijas, de nombre Esther, para alertarla de que José se encontraba agresivo y presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas. De manera paralela, vecinos del sector escucharon los gritos de auxilio de la mujer y dieron aviso a sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Matricida de Saltillo es llevado al penal

Fue alrededor de las 7:40 horas cuando la hija de la víctima y su esposo llegaron al domicilio. Al ingresar por una ventana, se encontraron con José “N” golpeando a su madre. El yerno intervino para detener la agresión, mientras que el presunto responsable fue encerrado en una habitación del inmueble, donde permaneció hasta el arribo de las autoridades.

Elementos de seguridad realizaron la detención del sujeto a las 8:05 de la mañana; sin embargo, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que María Esther Amaya ya no contaba con signos vitales.

Antecedentes: Tres internamientos y adicciones

Las investigaciones y testimonios presentados durante la audiencia de imputación por matricidio agravado aportaron detalles alarmantes sobre el perfil de José “N”.

En la audiencia el Ministerio Público informó que el detenido dio positivo en los análisis de sangre y orina realizados tras su arresto. Su hermana refirió que el consumo de drogas comenzó desde su adolescencia.

TE PUEDE INTERESAR: Será este viernes cuando expolicía de Ramos Arizpe sea llevado ante la justicia por feminicidio de su madre

José “N” ya había registrado múltiples actos de violencia en el hogar donde vivía con su madre, de donde solía desaparecer por temporadas.A causa de su conducta, el imputado había estado internado en tres anexos distintos en intentos previos por controlar su adicción y comportamiento.

Proceso Judicial

Al valorar los datos de prueba, la jueza consideró que existe una alta probabilidad de responsabilidad penal, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso. El imputado optó por no rendir declaración. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 10 de abril, periodo en el que ambas partes deberán aportar pruebas para el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, José “N” permanecerá sujeto a proceso judicial por la muerte de su madre, de 68 años de edad.