SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

México
/ 9 enero 2026
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Yesenia ‘N’, presuntamente involucrada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. CUARTOSCURO

El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe que la detención de Yesenia, vinculada al asesinado del alcalde Carlos Manzo, se realizó la tarde del 8 de enero

La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha dado un giro inesperado luego de que se reportara la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, identificada como secretaria particular del edil y su esposa —y alcaldesa interina—, Grecia Quiroz.

Pese a que aún se desconoce un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán o de la República (FGR), ya comienza a circular la imagen del Registro Nacional de Detenciones (RND).

En el documento, se observa que el aseguramiento de Yesenia se realizó cerca de las 16:00 horas del día 8 de enero de 2026, en el municipio de Uruapan, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta el momento, no se ha registrado algún pronunciamiento de Grecia Quiroz.

ASESINATO DE CARLOS MANZO

El asesinato ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, mientras Carlos Manzo, conocido popularmente como “El del Sombrero”, se encontraba en la zona de la Pérgola Municipal participando en el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos.

Alrededor de las 20:00 horas, mientras el edil interactuaba con ciudadanos y se tomaba fotografías, un joven de 17 años se aproximó y le disparó directamente a quemarropa. Manzo recibió múltiples impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital privado cercano, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz. El agresor, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, fue abatido en el lugar por los escoltas del edil.

DETENIDOS POR EL HOMICIDIO

Tras el ataque, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales llevaron a la captura de piezas clave de una célula delictiva. Entre los principales detenidos se encuentran Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como el autor intelectual y estratega del crimen, y Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien presuntamente reclutó al menor que ejecutó el disparo.

Asimismo, se encuentran bajo proceso judicial los siete escoltas municipales que acompañaban a Manzo; la fiscalía investiga su negligencia durante el ataque y la posterior ejecución del sicario menor de edad cuando este ya se encontraba sometido.

Otros dos sospechosos vinculados a la logística fueron hallados muertos días después en una carretera, presuntamente eliminados por su propia organización para borrar evidencias.

EL ATAQUE SE COORDINÓ A TRAVÉS DE UN GRUPO DE WHATSAPP

Se realizó el hallazgo de un grupo de WhatsApp en los teléfonos de los cómplices abatidos. Entre las conversaciones, se destacó que el alcalde fue vigilado durante semanas y que sus propios videos en vivo de Facebook fueron utilizados para rastrear su ubicación exacta el día del evento.

Este grupo de mensajería sirvió como la hoja de ruta para que las autoridades identificaran la estructura jerárquica de la célula y confirmaran que el asesinato fue una operación planeada.

Temas


Asesinatos
Detenciones
homicidios

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE
Sspc

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

