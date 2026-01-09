$!SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha dado un giro inesperado luego de que se reportara la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, identificada como secretaria particular del edil y su esposa —y alcaldesa interina—, Grecia Quiroz. Pese a que aún se desconoce un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán o de la República (FGR), ya comienza a circular la imagen del Registro Nacional de Detenciones (RND). TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

En el documento, se observa que el aseguramiento de Yesenia se realizó cerca de las 16:00 horas del día 8 de enero de 2026, en el municipio de Uruapan, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hasta el momento, no se ha registrado algún pronunciamiento de Grecia Quiroz. ASESINATO DE CARLOS MANZO El asesinato ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, mientras Carlos Manzo, conocido popularmente como “El del Sombrero”, se encontraba en la zona de la Pérgola Municipal participando en el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos. Alrededor de las 20:00 horas, mientras el edil interactuaba con ciudadanos y se tomaba fotografías, un joven de 17 años se aproximó y le disparó directamente a quemarropa. Manzo recibió múltiples impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital privado cercano, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz. El agresor, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, fue abatido en el lugar por los escoltas del edil. DETENIDOS POR EL HOMICIDIO Tras el ataque, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales llevaron a la captura de piezas clave de una célula delictiva. Entre los principales detenidos se encuentran Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como el autor intelectual y estratega del crimen, y Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien presuntamente reclutó al menor que ejecutó el disparo. Asimismo, se encuentran bajo proceso judicial los siete escoltas municipales que acompañaban a Manzo; la fiscalía investiga su negligencia durante el ataque y la posterior ejecución del sicario menor de edad cuando este ya se encontraba sometido.