Más de 152 mil viviendas en México; así de grandes son los ingresos de FIFA por el Mundial 2026

Con 39 días de competencia, 104 partidos y 48 selecciones participantes, la Copa Mundial de 2026 no solo es la edición más grande en la historia del futbol, sino también la más rentable. La FIFA estima ingresos por 13 mil millones de dólares durante el ciclo 2023-2026, una cifra sin precedentes que refleja el crecimiento comercial del torneo y que supera en 72 por ciento lo obtenido en el ciclo anterior.

Para dimensionar el monto, esos 13 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 228 mil millones de pesos mexicanos tomando un tipo de cambio de 17.54 pesos por dólar –tipo de cambio al 9 de julio 2026– monto que alcanzaría para comprar aproximadamente 570 mil automóviles con un valor de 400 mil pesos cada uno.

La cifra también permitiría adquirir más de 152 mil viviendas con un costo de 1.5 millones de pesos por unidad o financiar una carrera universitaria privada de cuatro años, valuada en un millón de pesos, para 228 mil estudiantes.