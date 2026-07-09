Más de 152 mil viviendas en México; así de grandes son los ingresos de FIFA por el Mundial 2026

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    Más de 152 mil viviendas en México; así de grandes son los ingresos de FIFA por el Mundial 2026
    Con los ingresos de FIFA se podrían construir hasta 506 fraccionamientos de 300 casas cada uno. FOTO: IA

El organismo estima que la mayor parte del dinero llegará en 2026 por el torneo y se obtendrá principalmente de derechos comerciales y boletaje

Con 39 días de competencia, 104 partidos y 48 selecciones participantes, la Copa Mundial de 2026 no solo es la edición más grande en la historia del futbol, sino también la más rentable. La FIFA estima ingresos por 13 mil millones de dólares durante el ciclo 2023-2026, una cifra sin precedentes que refleja el crecimiento comercial del torneo y que supera en 72 por ciento lo obtenido en el ciclo anterior.

Para dimensionar el monto, esos 13 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 228 mil millones de pesos mexicanos tomando un tipo de cambio de 17.54 pesos por dólar –tipo de cambio al 9 de julio 2026– monto que alcanzaría para comprar aproximadamente 570 mil automóviles con un valor de 400 mil pesos cada uno.

La cifra también permitiría adquirir más de 152 mil viviendas con un costo de 1.5 millones de pesos por unidad o financiar una carrera universitaria privada de cuatro años, valuada en un millón de pesos, para 228 mil estudiantes.

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  • $!Distribución de los ingresos proyectados por FIFA entre 2023 y 2026.
    Distribución de los ingresos proyectados por FIFA entre 2023 y 2026. GRÁFICO: FIFA
  • $!Ingresos desglosados presentados por FIFA.
    Ingresos desglosados presentados por FIFA. GRÁFICO: FIFA

Llevado a proyectos de infraestructura, el presupuesto equivale a construir alrededor de 13 estadios con un costo similar al del SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado uno de los recintos deportivos más costosos del mundo, o comprar cerca de 160 aviones Boeing 737 MAX 8, cuyo precio de lista ronda los 80 millones de dólares cada uno.

$!Interior del SoFi Stadium en Los Ángeles.
Interior del SoFi Stadium en Los Ángeles. FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con la revisión presupuestaria del organismo rector del futbol mundial, 9 mil millones de dólares de esos ingresos se generarían únicamente durante 2026, impulsados casi en su totalidad por la celebración de la Copa Mundial que organiza México, Estados Unidos y Canadá. Incluso, la FIFA anticipa que el resultado final podría ser superior a la estimación actual.

El principal motor económico del organismo sigue siendo la comercialización del torneo. Del total presupuestado para el ciclo 2023-2026, 8 mil 900 millones de dólares, es decir, 68 por ciento, provendrán de la venta de derechos de transmisión televisiva, derechos de hospitalidad y boletos para los partidos.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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