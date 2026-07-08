Zlatko Dalić deja a Croacia; ya son 12 los entrenadores que dejan su cargo tras el Mundial 2026

Su despedida confirma una tendencia que suele repetirse después de cada Mundial: los resultados terminan definiendo el futuro de los entrenadores nacionales. En esta edición, la presión ha sido aún mayor debido al nuevo formato de 48 selecciones , que elevó las expectativas de las federaciones y aumentó el número de proyectos que han llegado a su fin.

Zlatko Dalić puso fin a una de las etapas más exitosas en la historia de la selección de Croacia. El estratega anunció oficialmente su salida tras la eliminación del conjunto balcánico en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , convirtiéndose en el duodécimo seleccionador que deja su cargo desde el arranque de la Copa del Mundo.

Dalić dirigía a Croacia desde octubre de 2017, periodo en el que consolidó a la selección entre las principales potencias del futbol internacional y encabezó una de las generaciones más exitosas en la historia del país.

Sin embargo, la derrota frente a Portugal en los dieciseisavos de final marcó el cierre de su ciclo. En un mensaje difundido por la Federación Croata de Futbol, el entrenador reconoció que abandonar el banquillo fue la decisión más difícil desde que asumió el cargo.

“El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, expresó Dalić.

Con esas palabras, el técnico puso fin a casi nueve años al frente del combinado europeo, al que devolvió protagonismo en la escena internacional gracias a una identidad competitiva y resultados destacados en torneos de la FIFA.

La ola de cambios comenzó incluso antes de concluir la fase de grupos. El primer estratega en abandonar su puesto fue Sabri Lamouchi, quien dejó la selección de Túnez tras la derrota por 5-1 ante Suecia, resultado que precipitó su salida en los primeros días del campeonato.

Posteriormente, también concluyeron sus procesos Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur) y Marcelo Bielsa (Uruguay), luego de no conseguir el pase a la ronda eliminatoria.

La incorporación de los dieciseisavos de final, consecuencia del nuevo formato mundialista, provocó más movimientos. En esa instancia también finalizaron los ciclos de Sebastián Beccacece con Ecuador, Ronald Koeman con Países Bajos y Julian Nagelsmann con Alemania, selecciones que quedaron eliminadas antes de lo esperado.

Tras los octavos de final, la lista siguió creciendo. Javier Aguirre dejó la Selección Mexicana después de la derrota frente a Inglaterra, poniendo fin al proyecto que encabezó rumbo al Mundial celebrado en casa. La Federación Mexicana de Futbol ya tenía prevista la transición hacia Rafael Márquez, quien asumirá el cargo durante la próxima Fecha FIFA.

Asimismo, Carlos Queiroz dejó el banquillo de Ghana y Roberto Martínez concluyó su etapa al frente de Portugal, elevando a 12 el número de seleccionadores que han abandonado su puesto durante o inmediatamente después del torneo.