“Este fin de semana, después de tres buenas sesiones de entrenamientos libres, tuve un problema en la calificación. Por supuesto hoy remontamos bien, y todos en el equipo están contentos, pero personalmente no lo estoy, porque no estoy aquí para terminar segundo.

Pese a ello, Verstappen expresó su enojo por no poder haber sido quien alce el trofeo de Arabia Saudita.

Quien se unió a esta guerra de declaraciones fue el padre del conductor holandés, Jos Verstappen, el cual le echó “más sal a la herida” y afirmó Pérez no ganará periódicamente, por lo que aprovecha las pocas oportunidades que tiene.

“Por supuesto que todos queremos ganar. Pero eso no estaba en las cartas hoy. El margen era demasiado pequeño para eso. Creo que él (Pérez) no tiene la oportunidad tan a menudo. Él también lo ve y va a toda máquina”, dijo el padre de “Mad Max”.

Sobre que “Mad Max” no haya logrado la pole position, y el mexicano sí la consiguió afirmó que: “tuvimos mala suerte en la clasificación. Pura mala suerte, no voy a hablar más de eso. Sabemos lo que es. Pero de no ser por eso, Max conduce fácilmente a esa pole position. Y entonces la carrera era un poco más fácil de todos modos. Porque en realidad lo predijimos: es bastante difícil llegar al frente aquí. Este es un circuito con curvas largas, es difícil marcar la diferencia allí. Necesitamos circuitos más difíciles y más curvas”.