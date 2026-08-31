México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga

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    México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
    Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas. FOTO: INEDEC

Ulises Castillo y Ana Barrera se llevaron los primeros lugares de las categorías Élite en el Gran Fondo de 132 kilómetros

La sierra de Arteaga se convirtió en escenario de una fecha de la UCI Gravel World Series 2026, competencia internacional que reunió a 223 ciclistas en distintas pruebas y que representó la primera ocasión en que Coahuila albergó un evento de esta modalidad avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La jornada se desarrolló entre los caminos y parajes de la región, con participantes que enfrentaron recorridos de diferentes distancias. La prueba principal fue el Gran Fondo, con un trayecto de 132 kilómetros, mientras que también se disputaron las modalidades de Medio Fondo, de 85 kilómetros, y Ride, de 32 kilómetros.

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MÉXICO DOMINA EL GRAN FONDO

En la categoría Élite Varonil del recorrido de 132 kilómetros, el mexicano Ulises Castillo se quedó con el primer lugar después de completar la ruta en 4 horas, 16 minutos y 15 segundos.

Castillo encabezó un podio completamente mexicano, acompañado por José Antonio Prieto, quien finalizó en la segunda posición, y Ángel Camacho, que ocupó el tercer sitio.

La rama Élite Femenil también tuvo representación mexicana en los primeros lugares. Ana Barrera fue la ganadora con un tiempo de 5 horas, 8 minutos y 1 segundo, seguida por Sara Roel en el segundo puesto y Fabiola Tucci en el tercero.

Los resultados de las categorías élite permitieron a los primeros lugares recibir el reconocimiento correspondiente dentro del serial, además de obtener la manga de campeones nacionales.

UNA FECHA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Además de definir a los ganadores de las diferentes categorías, la competencia tuvo como objetivo abrir espacio para que los participantes puedan avanzar dentro del circuito internacional de Gravel.

Los campeones y corredores que cumplieron con los criterios establecidos obtuvieron también su pase al Campeonato Mundial de Ciclismo Gravel, que tendrá como sede Australia.

Durante la ceremonia de premiación estuvo presente Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), quien participó en la entrega de reconocimientos a los ciclistas que ocuparon los primeros lugares.

La realización de esta fecha en Arteaga coloca a Coahuila dentro del calendario de competencias internacionales de Gravel y abre la posibilidad de que el estado vuelva a recibir una prueba de este tipo en futuras ediciones.

El reto para la organización local será mantener las condiciones necesarias para que la competencia pueda consolidarse y formar parte de manera regular del calendario anual de la UCI.

Con sus diferentes recorridos, la prueba permitió reunir tanto a ciclistas de categorías competitivas como a participantes de otros niveles, utilizando los caminos de la sierra de Arteaga como parte del trazado de una competencia que busca ampliar la presencia del Gravel en México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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