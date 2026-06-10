México fuera de dieciseisavos... en el ranking de playeras del Mundial 2026

104 partidos, 48 selecciones y, por ende, un desfile de playeras. Porque sí, el Mundial también se juega en las tiendas deportivas y en las discusiones de sobremesa sobre cuál uniforme es más bonito. En este peculiar campeonato, las calificaciones fueron otorgadas por Nick Miller, de The Athletic, la sección de periodismo deportivo por suscripción de The New York Times. que se encargó de poner a competir a las 48 camisetas mundialistas como si se tratara de un torneo paralelo. Y como en todo certamen, alguien tenía que ocupar el último lugar. El puesto 48 fue para Croacia y su tradicional diseño tipo tablero de ajedrez. Detrás aparecen Canadá, República Checa, Ecuador, Egipto, Haití, Países Bajos, Argelia y Nueva Zelanda, completando el grupo de las 40 peor calificadas.







¿Y México? El Tri terminó en el lugar 17. Si este ranking fuera una Copa del Mundo de verdad, la Selección Mexicana se quedaría a un paso de las rondas eliminatorias. Nada de dieciseisavos... eliminados en la orillita –crucemos dedos para que esto no pase en lo deportivo–. Regresamos a la playera principal del Tri. La apuesta de Adidas para este Mundial presenta un intenso tono verde acompañado por detalles en rojo y blanco en el cuello y los puños, evocando los colores de la bandera nacional. Al centro destaca un gráfico inspirado en la Piedra del Sol o Calendario Azteca, con motivos prehispánicos que remiten al uniforme utilizado en Francia 1998. El escudo presume un acabado especial tipo holograma y las clásicas tres franjas de la marca aparecen sobre los hombros. Una combinación entre modernidad y nostalgia que, además, quedará para la historia como la playera del primer país en albergar tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026.





En el grupo de los anfitriones tampoco hubo dominio absoluto. Canadá terminó en el lugar 47, prácticamente descendido en este torneo textil, mientras que Estados Unidos alcanzó la posición 26.

Pero quizá lo más llamativo es dónde quedaron algunas de las grandes potencias futboleras. Brasil sí llegó hasta las últimas instancias y se quedó con el subcampeonato de las playeras al ubicarse en el segundo lugar.

Alemania terminó cuarta, Inglaterra tercera y Francia apenas alcanzó el puesto 15. Argentina, vigente campeona del mundo, se conformó con la posición 13. España fue séptima y Portugal terminó en el lugar 21. Países Bajos, por su parte, sufrió una eliminación tempranera al caer hasta el sitio 42.















Al final, el top 5 de este campeonato de camisetas quedó conformado por Marruecos en quinto lugar, Alemania en cuarto, Inglaterra en tercero, Brasil en segundo y una inesperada campeona: Ghana, cuya playera fue considerada por Nick Miller como la mejor de todo el Mundial. Diseñada por Puma, combina tradición y modernidad con un estilo llamativo que refleja la riqueza cultural del país. Su versión de local presenta una base blanca adornada con patrones geométricos en rojo, amarillo y verde, los colores nacionales, inspirados en las formas y el simbolismo del tejido kente, una de las expresiones artesanales más representativas de Ghana. Al centro destaca la icónica estrella negra, símbolo de orgullo e identidad nacional, mientras que el diseño transmite energía, movimiento y el espíritu vibrante de las “Black Stars”.

Y claro, si México no avanzó a la siguiente ronda de este torneo imaginario, qué más da. Yo ya tengo la mía. Porque al final, como suele decirse, el futbol es lo más importante de lo menos importante. Y en estas épocas, todos somos futboleros apoyando al Tri. ¿Ya tienes la tuya?