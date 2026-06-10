México fuera de dieciseisavos... en el ranking de playeras del Mundial 2026

México fuera de dieciseisavos... en el ranking de playeras del Mundial 2026

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Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

Ghana se coronó en el “Mundial de las playeras” según The Athletic, mientras Brasil, Inglaterra y Alemania completaron el podio. Argentina fue 13 y México quedó en el puesto 17

Deportes
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104 partidos, 48 selecciones y, por ende, un desfile de playeras. Porque sí, el Mundial también se juega en las tiendas deportivas y en las discusiones de sobremesa sobre cuál uniforme es más bonito.

En este peculiar campeonato, las calificaciones fueron otorgadas por Nick Miller, de The Athletic, la sección de periodismo deportivo por suscripción de The New York Times. que se encargó de poner a competir a las 48 camisetas mundialistas como si se tratara de un torneo paralelo.

Y como en todo certamen, alguien tenía que ocupar el último lugar. El puesto 48 fue para Croacia y su tradicional diseño tipo tablero de ajedrez. Detrás aparecen Canadá, República Checa, Ecuador, Egipto, Haití, Países Bajos, Argelia y Nueva Zelanda, completando el grupo de las 40 peor calificadas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-sudafrica-hora-transmision-y-alineaciones-del-debut-del-tri-en-el-mundial-2026-EJ21285221
  • $!Indumentaria oficial del equipo croata para el Mundial 2026.
    Indumentaria oficial del equipo croata para el Mundial 2026. FOTO: AP
  • $!Jersey oficial del equipo canadiense.
    Jersey oficial del equipo canadiense. FOTO: AP
  • $!Playera mundialista de República Checa.
    Playera mundialista de República Checa. FOTO: SELECCIÓN RÉPUBLICA CHECA

¿Y México? El Tri terminó en el lugar 17. Si este ranking fuera una Copa del Mundo de verdad, la Selección Mexicana se quedaría a un paso de las rondas eliminatorias. Nada de dieciseisavos... eliminados en la orillita –crucemos dedos para que esto no pase en lo deportivo–.

Regresamos a la playera principal del Tri. La apuesta de Adidas para este Mundial presenta un intenso tono verde acompañado por detalles en rojo y blanco en el cuello y los puños, evocando los colores de la bandera nacional. Al centro destaca un gráfico inspirado en la Piedra del Sol o Calendario Azteca, con motivos prehispánicos que remiten al uniforme utilizado en Francia 1998.

El escudo presume un acabado especial tipo holograma y las clásicas tres franjas de la marca aparecen sobre los hombros. Una combinación entre modernidad y nostalgia que, además, quedará para la historia como la playera del primer país en albergar tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

  • $!El color verde ha sido el protagonista en las playeras titulares del Tri.
    El color verde ha sido el protagonista en las playeras titulares del Tri. FOTO: SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO
  • $!Los detalles del estampado apuestan por un toque de nostalgia futbolera.
    Los detalles del estampado apuestan por un toque de nostalgia futbolera. FOTO: SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO

En el grupo de los anfitriones tampoco hubo dominio absoluto. Canadá terminó en el lugar 47, prácticamente descendido en este torneo textil, mientras que Estados Unidos alcanzó la posición 26.

$!Playera principal del equipo estadounidense; foto en juego vs Senegal.
Playera principal del equipo estadounidense; foto en juego vs Senegal. FOTO: AP

Pero quizá lo más llamativo es dónde quedaron algunas de las grandes potencias futboleras. Brasil sí llegó hasta las últimas instancias y se quedó con el subcampeonato de las playeras al ubicarse en el segundo lugar.

$!A la derecha, el futbolista brasileño luciendo el uniforme mundialista.
A la derecha, el futbolista brasileño luciendo el uniforme mundialista. FOTO: AP

Alemania terminó cuarta, Inglaterra tercera y Francia apenas alcanzó el puesto 15. Argentina, vigente campeona del mundo, se conformó con la posición 13. España fue séptima y Portugal terminó en el lugar 21. Países Bajos, por su parte, sufrió una eliminación tempranera al caer hasta el sitio 42.

  • $!Leroy Sané de Alemania luciendo la playera mundialista.
    Leroy Sané de Alemania luciendo la playera mundialista. FOTO: AP
  • $!El jersey se destaca por su clásico blanco.
    El jersey se destaca por su clásico blanco. FOTO: ENGLAND FOOTBALL TEAM
  • $!La playera de Francia luce un azul intenso, llamando la atención el cuello de la camisa.
    La playera de Francia luce un azul intenso, llamando la atención el cuello de la camisa. FOTO: AP
  • $!Lionel Messi luciendo la indumentaria del actual campeón.
    Lionel Messi luciendo la indumentaria del actual campeón. FOTO: AP
  • $!Playera española a utilizarse como principal en el Mundial 2026.
    Playera española a utilizarse como principal en el Mundial 2026. FOTO: AP
  • $!Goncalo Inacio, a la derecha, luciendo la playera portuguesa.
    Goncalo Inacio, a la derecha, luciendo la playera portuguesa. FOTO: AP
  • $!El equipo de Marruecos durante celebración de gol.
    El equipo de Marruecos durante celebración de gol. FOTO: AP

Al final, el top 5 de este campeonato de camisetas quedó conformado por Marruecos en quinto lugar, Alemania en cuarto, Inglaterra en tercero, Brasil en segundo y una inesperada campeona: Ghana, cuya playera fue considerada por Nick Miller como la mejor de todo el Mundial.

Diseñada por Puma, combina tradición y modernidad con un estilo llamativo que refleja la riqueza cultural del país. Su versión de local presenta una base blanca adornada con patrones geométricos en rojo, amarillo y verde, los colores nacionales, inspirados en las formas y el simbolismo del tejido kente, una de las expresiones artesanales más representativas de Ghana.

Al centro destaca la icónica estrella negra, símbolo de orgullo e identidad nacional, mientras que el diseño transmite energía, movimiento y el espíritu vibrante de las “Black Stars”.

$!Uniforme principal de la Selección de Ghana.
Uniforme principal de la Selección de Ghana. FOTO: GHANA BLACK STARS

Y claro, si México no avanzó a la siguiente ronda de este torneo imaginario, qué más da. Yo ya tengo la mía. Porque al final, como suele decirse, el futbol es lo más importante de lo menos importante.

Y en estas épocas, todos somos futboleros apoyando al Tri. ¿Ya tienes la tuya?

Top 48 de The Athletic:

1- Ghana

2- Brasil

3- Inglaterra

4- Alemania

5- Marruecos

6- Arabia Saudita

7- España

8- Australia

9-Bélgica

10- Cabo Verde

11- Colombia

12- Escocia

13- Argentina

14- Costa de Marfil

15- Francia

16- Japón

17- México

18- Panamá

19- Sudáfcia

20- Suecia

21- Portugal

22- Paraguay

23- República Dominicana

24- Túnez

25- Irak

26- Estados Unidos

27- Noruega

28- Jordán

29- Irán

30- Curazao

31- Bosnia y Herzegovina

32- Senegal

33- Austria

34- Uzbekistán

35- Uruguay

36- Pavo

37- Suiza

38- Corea del Sur

39- Catar

40- Nueva Zelanda

41- Argelia

42- Países Bajos

43-Haití

44- Egipto

45- Ecuador

46- República Checa

47- Canadá

48- Croacia

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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