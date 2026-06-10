México vs Sudáfrica: hora, transmisión y alineaciones del debut del Tri en el Mundial 2026

La espera terminó para México. La Selección Mexicana debutará este jueves 11 de junio en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo y en una cita cargada de historia, presión y simbolismo para el Tricolor de Javier Aguirre. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México a la 1 de la tarde, y marcará el arranque oficial del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. La transmisión del México vs Sudáfrica podrá seguirse en televisión abierta y de paga por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9, TUDN, Azteca 7 y TV Azteca Deportes, además de la señal por streaming de ViX.

Antes del silbatazo inicial, la ceremonia de inauguración está programada para comenzar a las 11:30 de la mañana, mientras que la apertura de puertas del estadio será desde las 9 de la mañana.

México llega invicto y con presión de anfitrión El Tricolor llega al debut mundialista con una preparación positiva. El equipo de Javier Aguirre no perdió en sus ocho partidos disputados durante 2026, con saldo de seis victorias, dos empates, 15 goles a favor y apenas dos en contra. Su último ensayo fue una goleada de 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, resultado que fortaleció el ánimo del grupo antes de enfrentar a los Bafana Bafana. Sin embargo, el debut también representa una prueba emocional: México jugará en casa, con estadio lleno y con la obligación de arrancar con autoridad en el Grupo A, que también comparte con Corea del Sur y Chequia. Aguirre reconoció que el rival ya fue estudiado y que la decisión del once inicial está prácticamente tomada.

“El rival ya está más que decidido, cómo juega, qué podemos, cómo podemos hacerles daño, y ya decidiremos entre mi cuerpo técnico y yo cuál es el 11 inicial. Insisto, va a ser muy fácil decidirlo porque cualquier pieza encaja”, declaró el técnico mexicano tras el triunfo ante Serbia. Sudáfrica busca apagar la fiesta mexicana Sudáfrica llega en una dinámica distinta. Los Bafana Bafana acumulan cinco partidos sin victoria en su preparación, con empates ante Jamaica, Nicaragua, Guinea y Malí, además de una derrota frente a Angola. El equipo dirigido por Hugo Broos instaló su campamento en Pachuca para adaptarse a la altura y a las condiciones que encontrará en la Ciudad de México El técnico belga admitió que el ambiente será un reto adicional para sus jugadores, muchos de ellos sin experiencia en un escenario de esta magnitud.

“Será una experiencia especial y fantástica para nosotros porque mis jugadores nunca han jugado en una situación así. Será muy importante que nos ciñamos al plan de juego y no hagamos caso a lo que pase en las gradas”, señaló Broos antes del debut. Antecedente directo: el recuerdo de 2010 El partido también tendrá un fuerte componente histórico. México y Sudáfrica ya protagonizaron una inauguración mundialista: fue el 11 de junio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, donde empataron 1-1. Aquel día, Siphiwe Tshabalala adelantó a los anfitriones con uno de los goles más recordados en la historia reciente de los Mundiales, mientras Rafael Márquez rescató el empate para el Tricolor. Dieciséis años después, la historia se invierte: ahora México será el local y Sudáfrica intentará arruinar la fiesta.

Para el Tricolor será su participación número 18 en Copas del Mundo y la novena consecutiva. También será una oportunidad para dejar atrás el golpe de Qatar 2022, donde México quedó eliminado en fase de grupos tras una racha de siete Mundiales consecutivos avanzando a Octavos de Final. Posibles alineaciones del México vs Sudáfrica Javier Aguirre podría repetir una base muy parecida a la utilizada en la goleada contra Serbia, aunque mantiene algunas dudas en el mediocampo. México: Raúl “Tala” Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto “Piojo” Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Khulumani Kabini; Teboho Mokoena, Jayden Adams; Oswin Appollis, Themba Zwane, Thapelo Maseko y Lyle Foster.