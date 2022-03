México quiere sellar su pase con autoridad en el último juego rumbo a Catar 22

Por muchos años, el Estadio Azteca ha sido una fortaleza infranqueable donde México subyagaba a sus oponentes en las eliminatorias de la Copa Mundial. La altitud de la Ciudad de México, el horario de los partidos y hasta el césped solían jugarle a favor del cuadro local, pero todo eso ha cambiado.

Los mexicanos intentarán hacer pesar su localía cuando reciban a El Salvador para certificar clasificación al Mundial de Catar 2022 en la última fecha del octagonal final de la CONCACAF.

El Tri, dirigido por el argentino Gerardo Martino, sólo ha ganado tres de los seis encuentros jugados hasta ahora en el Azteca. Apenas 12 de los 25 puntos que acumula en el octagonal fueron cosechados en su feudo.

Llegan a la jornada final en tercer puesto, por detrás de la clasificada Canadá (28 puntos) y Estados Unidos (25), con mejor diferencia de goles.

Un triunfo ante El Salvador sellará la octava comparecencia seguida de México en un Mundial sin depender de nadie. Un empate, combinado con empate o derrota de Costa Rica ante Estados Unidos también. Incluso un revés les daría el pasaje.

México tiene una diferencia de goles de +7, en contraste al +3 de Costa Rica. Si los mexicanos pierden por diferencia de un tanto ante El Salvador, los ticos deberían superar por cuatro goles a los estadounidenses.

“Tranquilidad no hay. En el futbol, cuando tienes tranquilidad no es bueno. Tenemos que seguir por la misma forma y pensar que no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta un paso”, dijo el asistente de Martino, Jorge Theiler luego de vencer 1-0 a Honduras el domingo pasado. “Dimos un paso importante, pero nos falta el definitivo”.

Ser tan cauto cuando tienes todo a favor ante un rival que ya no juega nada hubiera sido impensable en el pasado, pero en la actualidad México es más productivo fuera del Azteca, entorno invulnerable hasta que Costa Rica logró ahí el primer triunfo en eliminatorias mundialistas, el 16 de junio de 2001, previo al Mundial de Corea y Japón 2002.

Después de eso, Honduras consiguió salir con el puño en alto del Coloso de Santa Úrsula en septiembre de 2013, en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014.

“La verdad sí nos afecta (jugar en el Azteca) un poco a los que venimos de Europa y se siente y se ve porque no somos los mismos”, dijo el delantero Hirving Lozano. “Pero así toca y tenemos que enfrentarlo como es, sí nos afecta un poco, pero hay que seguir adelante”.

Ahora, el 11 titular está compuesto por una mayoría que milita en clubes Europa. En los últimos dos partidos, Martino mandó de arranque al campo a 7 de 11 jugadores que están fuera del país.

México procurará sobreponerse a esas condiciones para conseguir su boleto al Mundial.

MOLESTOS CON MIGUEL HERRERA

Las palabras de Miguel Herrera, quien aseguró que si Tata Martino no está al ciento por ciento debería hacerse a un lado, cayeron como bomba al seno del equipo. Primero sorprendió que el técnico de Tigres hable de un colega suyo y segundo, tiene que preguntar primero y después dar alguna opinión sobre cómo están realmente las cosas antes de emitir un punto de vista.

Un par de voces al interior confirmaron que saben de lo que se afirma en medios abre la idea de presuntamente remover a Martino, pero la descalificación sobre dichas versiones es inmediata. “Discúlpame, pero siempre es lo mismo... La prensa dice cosas raras”.

La única certidumbre es que en el cuerpo técnico tiene claro que México hasta el momento no ha tenido problemas y está clasificado en un 90 por ciento a Catar que es uno de los objetivos que se pidió. El resto simplemente entienden que es parte del futbol, pero la idea es que México trascienda en la próxima Copa del Mundo.