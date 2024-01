México rechaza ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036: hay mucha competencia, dice el COM

El Comité Olímpico Mexicano truncó toda esperanza de que México organizara los Juegos Olímpicos del 2036 pues, a decir de su titular, María José Alcalá, está “dura la competencia” para quedarse con la sede.

“Tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia esta muy dura, entonces estamos dando un giro para ver si podemos tener mejor la propuesta para realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde también tendríamos una gran posibilidad.

“La edición que buscaríamos sería previo a los Juegos Olímpicos mayores del 2036”, mencionó Alcalá.

En septiembre pasado, la también exclavadista indicó que continuarían con la candidatura hasta donde pudieran luego de que Marcelo Ebrad quedó fuera de la carrera presidencial.

“Siempre lo hemos dicho, que es con seriedad la candidatura, y también hasta dónde nos dé, nosotros no podemos forzar a un gobierno, no podemos forzar a nadie, pero siempre seremos colaboradores del Gobierno, y el hecho de que México levante la mano le da prestigio a nuestro país y le da mucha oportunidad de que lo vuelvan a ver”, dijo en ese entonces la presidenta del COM.

El 16 de junio del 2022, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, mencionó que México iría por la sede de unos Juegos Olímpicos.