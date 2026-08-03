Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas

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    Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas
    Uziel Muñoz ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala con una marca de 20.51 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. FOTO: EFE

México vivió una jornada con títulos en triatlón, gimnasia artística, squash, tenis de mesa, tiro deportivo y lanzamiento de bala para llegar a 264 medallas en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana mantuvo el paso ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada del lunes 3 de agosto, con triunfos en disciplinas como triatlón, gimnasia artística, squash, tenis de mesa, tiro deportivo y atletismo.

México amplió su dominio en el triatlón al conquistar el oro en la prueba de relevos mixtos. El equipo integrado por Rosa Tapia, Marcela Álvarez, Nicolás Probert y Erik Ramos detuvo el cronómetro en 1:06:26, resultado que permitió cerrar una participación perfecta con cinco oros en cinco pruebas disputadas.

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En gimnasia artística, el conjunto femenil mexicano subió a lo más alto del podio en la prueba por equipos. Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartín, Victoria Mata y Paulina Campos consiguieron el título con una puntuación de 151.150 unidades, superando a Panamá y República Dominicana.

También hubo campeonatos en tenis de mesa, donde el equipo varonil conformado por Marcos Madrid, Rogelio Castro, Jorge Buenrostro y Darío Arce se quedó con la medalla de oro tras vencer 3-1 a Cuba en la final. En la rama femenil, México obtuvo el bronce luego de caer ante las cubanas en semifinales.

En squash, el mexiquense Leonel Cárdenas, actual número 14 del ranking mundial, se proclamó campeón individual varonil al derrotar en tres sets corridos al colombiano Miguel Rodríguez por parciales de 11-8, 11-6 y 11-5.

El tiro deportivo entregó varias preseas para México. Alejandra Zavala y Daniel Urquiza conquistaron el oro en pistola 10 metros mixta, mientras que Andrea Ibarra y David Valdez obtuvieron la plata en la misma prueba. Además, en rifle de 50 metros cayeron otras cuatro medallas: oro por equipos femenil para Goretti Zumaya, Eréndira Barba y Andrea López; plata individual para Carlos Quezada; bronce por equipos varonil para Howard Tijerina, Edson Ramírez y Quezada; así como bronce individual femenil para Eréndira Barba.

En atletismo, Uziel Muñoz se coronó campeón centroamericano en lanzamiento de bala con una marca de 20.51 metros, mientras que Jairo Morán consiguió el bronce con 19.04 metros.

México también celebró en otras disciplinas. Las Lobas de hockey sobre pasto femenil se quedaron con la plata tras perder la final ante Cuba en shoot-out luego de un empate sin goles en tiempo regular. En esgrima, Jimena Torres logró la plata y Nataly Michel el bronce en florete femenil.

En deportes de conjunto, la selección mexicana femenil de voleibol aseguró su pase a semifinales después de vencer 3-0 a Venezuela, con Sofía Maldonado como jugadora más destacada con 10 puntos. Además, el softbol varonil inició su participación con triunfo de 8-1 sobre Cuba.

Al cierre de la jornada, México acumula 264 medallas: 118 de oro, 81 de plata y 65 de bronce, consolidándose en la cima del medallero de Santo Domingo 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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