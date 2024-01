Mientras miles se imaginan el ‘sueño europeo', estos vuelven a la Liga MX

El futbol mexicano vive momentos contradictorios, mientras una gran cantidad —se podría decir que todo jugador mexicano— tiene el deseo de triunfar en Europa, dado lo difícil que esto es, otros optan por aceptar ofertas para regresar a la Liga MX.

En cambio, hay otros que han vuelto ya con una carrera consolidada a nivel internacional; son jugadores que regresan para aportar su experiencia, a diferencia de jóvenes que se quedan en promesas, pero que de cualquier manera tienen el derecho de querer trascender en la Liga MX tras su paso por las ligas europeas.

El mercado de invierno ha sido testigo de significativos movimientos en el ámbito futbolístico mexicano, marcado por el retorno de cuatro jugadores que han decidido regresar a las canchas de la Liga MX después de su travesía en el viejo continente.

GUARDADO: REGRESO CON EXPERIENCIA Y LEGADO

A sus 37 años, Andrés Guardado, uno de los futbolistas más experimentados y respetados, ha decidido volver a su tierra natal tras 17 temporadas en Europa. Su regreso es un hito que agrega valioso conocimiento y liderazgo al futbol mexicano. Por lo pronto, Guardado ya estuvo en la banca de La Fiera en su triunfo ante Santos Laguna el pasado sábado.

JORGE SÁNCHEZ: A REFORZAR LA MÁQUINA

Esto contrasta con su compatriota Jorge Sánchez, de 26 años, cuya breve pero intensa experiencia entre Ajax y Porto ha marcado un capítulo diferente eTE n su carrera.

Es un movimiento estratégico para reforzar su defensa. El Cruz Azul incorporará al lateral mexicano, proveniente del futbol europeo, para fortalecer sus filas en la Liga MX. Había iniciado el año futbolístico con el Ajax y si bien estuvo en la banca en dos encuentros con la escuadra neerlandesa, no tuvo minutos, por lo que se necesitaba el aval de FIFA para pasar la restricción de que un jugador no puede estar en tres clubes durante un mismo año futbolístico, afortunadamente el tema ya se destrabó.

ARTEAGA: DOS AÑOS Y MEDIO EN BÉLGICA

Otro nombre que se suma al retorno es el de Gerardo Arteaga, lateral de 25 años, quien después de dos años y cinco meses en Bélgica con el KRC Genk, decide regresar a México para continuar su desarrollo en la Liga MX. Su experiencia europea seguramente aportará nuevas habilidades y perspectivas al fútbol nacional.

CARRILLO: DE LA SEGUNDA A CLUB SANTOS

En el ámbito de los jóvenes talentos que vuelven al país, destaca el caso de Jordan Carrillo, de 22 años, quien retorna al Club Santos después de un período de un año y seis meses en la Segunda División de España con el Sporting Gijón. Su regreso promete energía fresca y habilidades adquiridas en el competitivo escenario europeo.

FUTBOLISTAS QUE SIGUEN EN POS DEL ‘SUEÑO EUROPEO’

Mientras algunos regresan, varios compatriotas continúan su travesía en el Viejo Continente, representando a México en diversas ligas europeas. Entre ellos, Edson Álvarez con el West Ham, Raúl Jiménez en el Fulham, Johan Vásquez defendiendo los colores del Genoa, Guillermo Ochoa en la portería de la Salernitana, César Montes en el Almería, Julián Araujo con Las Palmas, Santiago Giménez en el Feyenoord, y Hirving Lozano en el PSV.